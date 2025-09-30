BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einem Gespräch mit Finanzchef Nicholas Cadbury mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe Hebel, um die Umsatz- und Kostenentwicklung zu verbessern, schrieb Alex Irving am Montag. Außerdem sei über die Pläne mit den Kernsparten und die strategische Kapitalverteilung diskutiert worden. Der Tenor sei insgesamt positiv und zuversichtlich gewesen. IAG bleibe sein mittelfristiger "Top Pick"./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 4,389EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,7

Kursziel alt: 4,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

