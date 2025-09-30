ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Symrise auf 105 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Symrise auf 105 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Overweight" erhalten.
- Wachstum 2026 unter 5-7%, nur 4% erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 72,84 auf Tradegate (30. September 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,21 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -2,87 %/+43,64 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 105 Euro
