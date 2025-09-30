Aktien Frankfurt Eröffnung
Leichte Verluste - 'Shutdown' in den USA droht
- Anleger am deutschen Markt zurückhaltend wegen Shutdown
- Dax fällt um 0,18 Prozent auf 23.703 Punkte
- Goldpreis steigt, Unsicherheit treibt Anleger dorthin
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des drohenden "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Der Leitindex Dax gab um 0,18 Prozent auf 23.703 Punkte nach.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,13 Prozent auf 30.078 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,22 Prozent abwärts.
An der Wall Street hatte am Montag ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.
"Auch wenn drohende Haushaltssperren in der Vergangenheit meistens in letzter Sekunde abgewendet werden konnten, kann nicht garantiert werden, dass es auch dieses Mal so kommt", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Wer unsicher sei, kaufe Gold. Das Edelmetall setzte denn auch am Dienstag seine Rekordjagd beschleunigt fort./la/jha/
