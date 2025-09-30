Giant Mining meldet At-the-Market-Emissionsangebot von bis zu 5 Millionen $

VANCOUVER, BC — 30. September 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienvertriebsvereinbarung mit Datum vom 29. September 2025 (die „Vertriebsvereinbarung“) mit Haywood Securities Inc. („Haywood“ oder der „Agent“) abgeschlossen hat. Gemäß der Vertriebsvereinbarung ist das Unternehmen berechtigt, nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit während der Laufzeit der Vertriebsvereinbarung über Haywood als alleinigem und ausschließlichem Platzierungsagenten eine Anzahl von Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu verkaufen, die einem Gesamtbruttoverkaufspreis von bis zu 5 Millionen $ entspricht (das „ATM-Angebot“). Der Verkauf der Stammaktien erfolgt im Rahmen von „At-the-Market Distributions“ im Sinne des National Instrument 44-102 – Shelf Distributions, direkt an der Canadian Securities Exchange (die „CSE”) oder, soweit vorhanden, auf einem anderen anerkannten kanadischen „Marktplatz” im Sinne des National Instrument 21-101 – Marketplace Operations, an dem die Stammaktien notiert, quotiert oder anderweitig gehandelt werden. Der Umfang und der Zeitpunkt der Verkäufe im Rahmen des ATM-Angebots werden gegebenenfalls nach alleinigem Ermessen des Unternehmens festgelegt. Die Stammaktien werden zu Marktpreisen oder zu Preisen, die sich an den jeweils geltenden Marktpreisen orientieren, vergeben. Infolgedessen variieren die Preise der im Rahmen des ATM-Angebots verkauften Stammaktien zwischen den Käufern und während des Vertriebszeitraums. Das ATM-Angebot bleibt bis zur Ausgabe und dem Verkauf aller gemäß dem ATM-Angebot auszugebenden Stammaktien oder bis zum 29. Juni 2027 gültig, je nachdem, welches Datum zuerst eintritt, sofern es nicht vor diesem Datum vom Unternehmen oder dem Agenten gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung gekündigt wird.

Die Verkäufe der Stammaktien im Rahmen des ATM-Angebots erfolgen durch einen Prospektnachtrag vom 29. September 2025 (der „Prospektnachtrag“) zum bestehenden Kurzprospekt des Unternehmens (der „Basisprospekt“) vom 29. Mai 2025 und werden durch diesen qualifiziert. Der Prospektnachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Der Prospektnachtrag (zusammen mit dem Basisprospekt) kann über die SEDAR+-Website der Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca abgerufen werden. Alternativ senden das Unternehmen oder Haywood den Prospektnachtrag (einschließlich des Basisprospekts) auf Anfrage zu. Entsprechende Anfragen können per E-Mail an Haywood unter ecm@haywood.com gerichtet werden.