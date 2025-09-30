Thyssens Rüstungs-Player TKMS kündigt fette Dividenden ab 2027 an

Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS stellt Investoren vor dem geplanten Börsengang große Wachstums- und Renditeaussichten in Aussicht – und könnte zusätzlich von Problemen der Konkurrenz profitieren. Das Unternehmen will seinen adressierbaren Markt bis 2033 verdoppeln und rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von zehn Prozent. Mittelfristig peilt TKMS eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als sieben Prozent an, nachdem sie zuletzt bei 5,5 Prozent lag. Zudem kündigte das Management an, 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuschütten und ab 2027 erstmals auszahlen zu wollen. Die Investitionsausgaben sollen in den kommenden drei Jahren auf mehr als 400 Millionen Euro steigen.

Aktionäre von Thyssenkrupp hatten Anfang August der Abspaltung von TKMS zugestimmt, die Notierung in Frankfurt ist für Mitte Oktober vorgesehen. Der Kapitalmarkttag am Dienstag gilt als letzte große Werberunde. TKMS hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass sich der Kurs der Muttergesellschaft verdreifachte – Anleger greifen seit Beginn des Ukraine-Krieges verstärkt zu Rüstungsaktien, nicht zuletzt wegen der unsicheren Perspektiven unter US-Präsident Donald Trump für die militärische Unterstützung Europas.