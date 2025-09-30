Rendite-Bombe
Thyssens Rüstungs-Player TKMS kündigt fette Dividenden ab 2027 an
Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS stellt Anlegern ab 2027 Dividenden in Aussicht. Mit zweistelligem Wachstum und klaren Renditezielen wirbt der Konzern vor seinem Börsendebüt um Investoren.
- TKMS plant Dividendenzahlung ab 2027 für Anleger.
- Umsatzwachstum von 10% und EBIT-Marge über 7%.
- Möglicher Großauftrag für Fregatten von Bundeswehr.
Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS stellt Investoren vor dem geplanten Börsengang große Wachstums- und Renditeaussichten in Aussicht – und könnte zusätzlich von Problemen der Konkurrenz profitieren. Das Unternehmen will seinen adressierbaren Markt bis 2033 verdoppeln und rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von zehn Prozent. Mittelfristig peilt TKMS eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als sieben Prozent an, nachdem sie zuletzt bei 5,5 Prozent lag. Zudem kündigte das Management an, 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuschütten und ab 2027 erstmals auszahlen zu wollen. Die Investitionsausgaben sollen in den kommenden drei Jahren auf mehr als 400 Millionen Euro steigen.
Aktionäre von Thyssenkrupp hatten Anfang August der Abspaltung von TKMS zugestimmt, die Notierung in Frankfurt ist für Mitte Oktober vorgesehen. Der Kapitalmarkttag am Dienstag gilt als letzte große Werberunde. TKMS hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass sich der Kurs der Muttergesellschaft verdreifachte – Anleger greifen seit Beginn des Ukraine-Krieges verstärkt zu Rüstungsaktien, nicht zuletzt wegen der unsicheren Perspektiven unter US-Präsident Donald Trump für die militärische Unterstützung Europas.
Zusätzliche Dynamik könnte ein deutscher Großauftrag bringen, der eigentlich bereits verloren war: TKMS könnte für die Bundeswehr neue Fregatten bauen, nachdem das Milliardenprojekt mit der niederländischen Damen Naval ins Stocken geraten ist. Die Werft hatte 2020 den Zuschlag für sechs Schiffe des Typs F126 erhalten, doch eine missglückte Software-Umstellung verzögert den gesamten Bau. Laut Verteidigungsministerium werden die Schiffe verspätet geliefert.
Politiker fordern inzwischen einen Kurswechsel. "Wir brauchen Stahl im Wasser. Wir merken jeden Tag und die letzten Wochen umso mehr, dass wir diese Schiffe brauchen", sagte CDU-Verteidigungsexperte Bastian Ernst dem NDR. Er sprach sich für eine Zwischenlösung durch TKMS aus: Die Zeit der "Goldrandlösungen" sei vorbei, wichtiger sei nun eine schnelle und zuverlässige Lieferung. Damit könnte TKMS nicht nur Anleger, sondern auch die Bundeswehr überzeugen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 11,34EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.