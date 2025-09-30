HORNBACH Holding - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,74 % - 30.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die HORNBACH Holding Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,74 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HORNBACH Holding ist ein führender Anbieter im Bau- und Gartenmarktsektor in Europa, bekannt für große Märkte und umfangreiche Produktpaletten. Hauptkonkurrenten sind Obi, Bauhaus und Toom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Betonung auf Projektkompetenz und das Motto "Es gibt immer was zu tun".

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HORNBACH Holding Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,63 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HORNBACH Holding +36,89 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

HORNBACH Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,67 % 1 Monat -3,66 % 3 Monate -2,63 % 1 Jahr +15,27 %

Informationen zur HORNBACH Holding Aktie

Es gibt 16 Mio. HORNBACH Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd.EUR wert.

Hornbach hat neue Zahlen vorgelegt, doch trotz Umsatzwachstum reagierten Anleger enttäuscht und schickten die Aktie deutlich nach unten.

Der Dax dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 23.755 Punkte. Sein …

Aktien der Hornbach Holding sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen schwer unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie vorbörslich um fast 9 Prozent auf 94,10 Euro ab. Damit droht auf Xetra eine tiefe Kerbe im Kurschart …

HORNBACH Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die HORNBACH Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HORNBACH Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.