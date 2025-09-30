JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 40,28EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,00

Kursziel alt: 39,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



