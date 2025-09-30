    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 40,28EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 39,00
    Kursziel alt: 39,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00, was einem Rückgang von -3,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
