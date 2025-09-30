21 0 Kommentare Top-Investment: 7-8% Zinsen bei Marktführer DEAG – Jetzt investieren!

DEAG bietet eine verlockende Anleihe an, um ihre Expansion zu finanzieren und 2025 mit einem Rekord an verkauften Tickets zu glänzen.

DEAG Deutsche Entertainment AG bietet eine Anleihe mit einem Zinskupon von 7,0 – 8,0 % p.a. bis zum 8. Oktober 2025 an.

Die Emission hat ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro, die zur Refinanzierung einer alten Anleihe und für Wachstum verwendet werden sollen.

Im Jahr 2025 wird ein Rekord von rund 12 Millionen verkauften Tickets erwartet, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

DEAG hat seit 2019 über 20 Unternehmen im Rahmen einer Buy-&-Build-Strategie akquiriert, um das Geschäftsfeld zu erweitern.

Die Veranstaltungspipeline für 2025 ist gut gefüllt, mit großen Künstlern und Formaten, die geplant sind, darunter Simply Red und Hans Zimmer.

Die DEAG hat in den letzten Jahren in Infrastruktur und Digitalisierung investiert, um ihre Marktposition zu stärken und das Wachstum zu fördern.





Lesen Sie auch Angst vor sinkenden Margen Hornbach-Aktie bricht trotz Umsatzwachstum um 7 Prozent ein High Times an der Börse Trump entfacht Cannabis-Fieber – Tilray plus 60 Prozent, Sektor eskaliert! Haushaltsblockade JD Vance: "USA steuert auf Shutdown zu!" Wie reagieren die Märkte? Aktie raus aus dem Sommerloch Trotz Trumps Angriff auf die Windkraft: Siemens Energy bleibt auf Kurs





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.