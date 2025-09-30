Top-Investment: 7-8% Zinsen bei Marktführer DEAG – Jetzt investieren!
DEAG bietet eine verlockende Anleihe an, um ihre Expansion zu finanzieren und 2025 mit einem Rekord an verkauften Tickets zu glänzen.
- DEAG Deutsche Entertainment AG bietet eine Anleihe mit einem Zinskupon von 7,0 – 8,0 % p.a. bis zum 8. Oktober 2025 an.
- Die Emission hat ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro, die zur Refinanzierung einer alten Anleihe und für Wachstum verwendet werden sollen.
- Im Jahr 2025 wird ein Rekord von rund 12 Millionen verkauften Tickets erwartet, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- DEAG hat seit 2019 über 20 Unternehmen im Rahmen einer Buy-&-Build-Strategie akquiriert, um das Geschäftsfeld zu erweitern.
- Die Veranstaltungspipeline für 2025 ist gut gefüllt, mit großen Künstlern und Formaten, die geplant sind, darunter Simply Red und Hans Zimmer.
- Die DEAG hat in den letzten Jahren in Infrastruktur und Digitalisierung investiert, um ihre Marktposition zu stärken und das Wachstum zu fördern.
