HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 91 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil lobte am Dienstag die Übernahme der Duagon Group durch den Bremsenspezialisten. Damit erweiterten die Münchner ihre Smart-Rail-Fähigkeiten im Schienenfahrzeuggeschäft. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Er lobte das kurzfristig gut abschätzbare Wachstum, gedeckt durch hohen Auftragsbestand. Aktien von Knorr-Bremse haben im September bisher über 12 Prozent verloren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 78,95EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91
Kursziel alt: 91
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91
Kursziel alt: 91
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte