FMA-Checkliste: Mit 7 Schritten betrügerische Webseiten erkennen

"Reden wir über Geld" gibt praktische Tipps, um sich vor betrügerischen Webseiten zu schützen.



Wien (APA-ots) - Das Internet bietet viele Möglichkeiten - aber auch Gefahren.

Besonders betrügerische Webseiten, die vermeintlich seriöse Finanzdienstleistungen oder Investitionen anbieten, führen immer wieder zu hohen Verlusten bei Verbraucher:innen. Die

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat in der aktuellen Ausgabe von "Reden wir über Geld" eine leicht verständliche Checkliste mit sieben Schritten veröffentlicht, mit der Nutzer:innen betrügerische Webseiten erkennen und vermeiden können.



So sollten Nutzer:innen einen Blick in das Impressum werfen - es darf bei seriösen Seiten nicht fehlen, doch wenn ein Impressum vorhanden ist, aber zweifelhaft wirkt, ist ebenfalls Skepsis angebracht. Ist die Internet-Adresse merkwürdig aufgebaut? Gibt es Kontaktmöglichkeiten und passen diese zum angeblichen Sitz des Anbieters? Hat der Anbieter eine Lizenz der FMA? Werden unrealistische Gewinnversprechen gemacht oder sind die Produkte unverständlich? All das sind Testfragen, die beim Erkennen von Fake- Websites helfen können.

