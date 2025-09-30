BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach dem Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Auch wenn sich ein etwas schwächerer Umsatz als erwartet im zweiten Halbjahr abzeichne, setze sich der Besserungstrend beim Online-Modehändler fort, schrieb Anne Critchlow am Dienstag. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 06:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,39 % und einem Kurs von 3,106EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.