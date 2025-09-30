JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 52,03EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58,50
Kursziel alt: 61,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58,50
Kursziel alt: 61,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte