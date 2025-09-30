Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Wegen der positiven Wachstumsaussichten der gesamten Branche der Sportartikelhersteller bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 260 Euro ihre „Outperform“-Einschätzung für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 200 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) befand sich seit Ende Juli 2025 wegen der US-Zölle und der nicht angehobenen Jahresprognosen massiv unter Druck. Nach ihrem Jahrestief vom 7.8.25 bei 160,75 Euro konnte sich die Aktie wieder deutlich auf ihr aktuelles Niveau bei 184,80 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 185 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 185 Euro, Bewertungstag 17.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000HG2TML2, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 184,80 Euro mit 1,19 – 1,21 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 180 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,92 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,617 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,617 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1EUB1, wurde beim Adidas-Kurs von 184,80 Euro mit 1,47 – 1,48 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 200 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,93 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 165,704 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 165,704 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM3JDG5, wurde beim Adidas-Kurs von 184,80 Euro mit 1,95 – 1,96 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,42 Euro (+74 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.