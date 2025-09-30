JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu nahm am Dienstag mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Dabei hob sie ihre operative Ergebnisprognose nochmals um zwei Prozent und erinnerte daran, dass sie den Papieren der Herzogenauracher ohnehin schon den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 184,1EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Wendy Liu

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 236

Kursziel alt: 236

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 236,00 € , was eine Steigerung von +29,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer