    JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu nahm am Dienstag mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Dabei hob sie ihre operative Ergebnisprognose nochmals um zwei Prozent und erinnerte daran, dass sie den Papieren der Herzogenauracher ohnehin schon den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:02 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 184,1EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Wendy Liu
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 236
    Kursziel alt: 236
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


