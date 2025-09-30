JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Kranich-Linie habe sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Kapitalmarkttag. Er erwartet nun eine ein- bis zweijährige Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 7,548EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
