JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Kranich-Linie habe sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Kapitalmarkttag. Er erwartet nun eine ein- bis zweijährige Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 7,548EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



