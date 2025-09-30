    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Management habe die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität überzeugend dargelegt, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Im Zeitraum 2026?2027 dürften diese Maßnahmen aber zu einem niedrigeren bereinigten Free Cashflow als allgemein erwartet führen. Angesichts sinkender Investitionen und höher erwarteter Margen im Zeitraum 2028?2030 sieht die Fluglinie jedoch Spielraum für einen Free Cashflow von über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

