    RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Händler rechne nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Richard Chamberlain am Dienstag. Daraus resultiere eine Marge von mehr als 5 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen liege. Das Bruttowarenvolumen habe diese jedoch verfehlt und der Gesamtumsatz habe daher auch leicht unter den Konsensprognosen gelegen./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:47 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:47 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,28 % und einem Kurs von 3,11EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.





    Verfasst von dpa-AFX Analysen
