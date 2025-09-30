JEFFERIES stuft ASOS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach einem Umsatzbericht mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Online-Händler die Erwartungen verfehlt und plane daher nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Andrew Wade am Dienstag. Asos äußere sich aber weiter zuversichtlich, was Kosteneinsparungen betrifft./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,28 % und einem Kurs von 3,11EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.