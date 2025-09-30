UNIQA: Frederik Borgers leitet Performance Management...

UNIQA International Vorstand Wolfgang Kindl hebt Borgers umfassende Geschäftskenntnisse, seinen kooperativen Führungsstil und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz hervor: " Frederik war maßgeblich an der Entwicklung unserer gemeinsamen Steuerungs- und Managementplattform beteiligt und hat seine internationale Führungskompetenz immer wieder unter Beweis gestellt. Ich bin zuversichtlich, dass Frederik seine neue Funktion weiterentwickeln und voranbringen wird ." Was den neuen Head of Performance Management International motiviert? Frederik Borgers : " Mich motiviert, wie wir mit Daten und Analysen echte Wirkung erzielen - und daraus klare Impulse für unsere Geschäftsmodelle ableiten. "

Wien (APA-ots) - Frederik Borgers ist neuer Head of Performance Management International in der UNIQA Insurance Group AG. Der 41-Jährige wird in dieser Funktion das internationale Geschäft im UNIQA Kernmarkt Zentral- und Osteuropa strategisch steuern. Borgers folgt auf Vinzenz Benedikt, der nun in Gruppenfunktion die Konzernfinanzen verantwortet.

Der studierte Versicherungsmathematiker und

Wirtschaftswissenschaftler Frederik Borgers stammt aus Belgien und war neben Österreich bisher in den Niederlanden, in Tschechien und in Rumänien beruflich tätig. Seit seinem Einstieg bei UNIQA im Jahr 2012 hat Borgers bereits verschiedene Führungsrollen durchlaufen. Borgers lebt in Bratislava und kommt bisweilen mit dem Rad zur Arbeit in den UNIQA Tower.



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



