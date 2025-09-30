Börsenstart Europa - 30.09. - FTSE Athex 20 stark +2,03 %

Der MDAX steht bei 30.031,12 PKT und verliert bisher -0,20 %. Top-Werte: PUMA +3,92 %, AUTO1 Group +2,98 %, IONOS Group +1,74 % Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -3,36 %, Porsche AG -2,69 %, ThyssenKrupp -2,19 %

Der DAX bewegt sich bei 23.705,26 PKT und fällt um -0,26 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +3,21 %, adidas +1,27 %, GEA Group +0,73 % Flop-Werte: Rheinmetall -1,74 %, Symrise -1,48 %, BASF -1,00 %

Der TecDAX steht bei 3.611,15 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Evotec +1,83 %, IONOS Group +1,74 %, Nagarro +0,88 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,78 %, Carl Zeiss Meditec -1,34 %, AIXTRON -1,22 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:57) bei 5.490,44 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: adidas +1,27 %, UniCredit +0,85 %, argenx +0,80 %

Flop-Werte: TotalEnergies -1,80 %, Rheinmetall -1,74 %, Anheuser-Busch InBev -1,47 %

Der ATX steht bei 4.634,34 PKT und verliert bisher -0,59 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,35 %, PORR +0,44 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,35 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,53 %, Immofinanz -1,49 %, voestalpine -1,33 %

Der SMI steht bei 11.999,24 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Logitech International +1,19 %, Swiss Life Holding +0,75 %, ABB +0,33 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,65 %, Amrize -0,97 %, Swisscom -0,69 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.829,01 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +0,93 %, Schneider Electric +0,57 %, Vinci +0,54 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -3,39 %, Kering -2,09 %, TotalEnergies -1,80 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.642,86 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,51 %, ABB +0,33 %, Nordea Bank Abp +0,28 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,47 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,91 %, SKF (B) -0,62 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.020,00 PKT und steigt um +2,03 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,16 %, Public Power +0,57 %, Jumbo +0,27 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,37 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,21 %, Coca-Cola HBC -0,88 %