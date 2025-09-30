    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) der Baumarktkette habe seine Prognose deutlich verfehlt./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:27 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

