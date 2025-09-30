BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) der Baumarktkette habe seine Prognose deutlich verfehlt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,49 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte