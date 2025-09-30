BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) der Baumarktkette habe seine Prognose deutlich verfehlt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:27 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,49 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 118

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

