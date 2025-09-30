JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet sich vom Pharmakonzern für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. Ihre Jahresziele dürften die Dänen etwas präzisieren, schrieb er am Montag in seinem Ausblick./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 22:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 45,77EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



