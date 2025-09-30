DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 700 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den jüngsten Kursanstieg sei nicht nur die Erwartung eines verbesserten Investitionsumfelds im Speicherbereich verantwortlich, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch die Nachrichten rund um Intel seien dabei wichtig gewesen. Der US-Chipkonzern sei der US-Regierung zu bedeutend, um ihn fallen zu lassen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 825EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 700

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

