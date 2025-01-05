Importpreise im August 2025
-1,5 % gegenüber August 2024
WIESBADEN (ots) - Importpreise, August 2025
-1,5 % zum Vorjahresmonat
-0,5 % zum Vormonat
Exportpreise, August 2025
+0,5 % zum Vorjahresmonat
-1,5 % zum Vorjahresmonat
-0,5 % zum Vormonat
Exportpreise, August 2025
+0,5 % zum Vorjahresmonat
-0,1 % zum Vormonat
Die Importpreise waren im August 2025 um 1,5 % niedriger als im August 2024. Im
Juli und im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
jeweils bei -1,4 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, fielen die Einfuhrpreise im August 2025 gegenüber dem Vormonat Juli
2025 um 0,5 %.
Die Exportpreise lagen im August 2025 um 0,5 % höher als im August 2024. Im Juli
2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,6 % gelegen,
im Juni 2025 bei +0,7 %. Gegenüber Juli 2025 fielen die Ausfuhrpreise um 0,1 %.
Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich
Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im August 2025
hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -15,6 % gegenüber August
2024. Gegenüber Juli 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 5,0 %.
Alle Energieträger waren im August 2025 günstiger als im August 2024: Steinkohle
mit -20,9 % (-2,3 % gegenüber Juli 2025), rohes Erdöl mit -20,5 % (-2,5 %
gegenüber Juli 2025), Erdgas mit -13,2 % (-8,0 % gegenüber Juli 2025),
Mineralölerzeugnisse mit -11,6 % (-3,4 % gegenüber Juli 2025) sowie elektrischer
Strom mit -5,3 % (-12,2 % gegenüber Juli 2025).
Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im
August 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat und dem Vormonat nicht. Lässt man nur
Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 0,6 %
unter dem Stand von August 2024 und 0,4 % unter dem Stand von Juli 2025.
Preissenkungen auch bei Vorleistungs- und Investitionsgütern
Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 1,0 % unter denen des
Vorjahresmonats (-0,1 % gegenüber Juli 2025), für Investitionsgüter waren sie
0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juli 2025).
Preissteigerungen weiterhin bei Konsumgütern und landwirtschaftlichen Gütern
Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im August
2025 um 1,5 % höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat veränderten sie sich
nicht. Importierte Verbrauchsgüter waren 2,0 % teurer als im August 2024
(unverändert gegenüber Juli 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im
Vorjahresvergleich um 1,1 % verbilligten (+0,1 % gegenüber Juli 2025).
Bei den Verbrauchsgütern musste insbesondere für Nahrungsmittel mit +9,1 %
deutlich mehr bezahlt werden als im August 2024. Gegenüber Juli 2025 stiegen
