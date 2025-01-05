    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Importpreise im August 2025

    -1,5 % gegenüber August 2024

    WIESBADEN (ots) - Importpreise, August 2025

    -1,5 % zum Vorjahresmonat

    -0,5 % zum Vormonat

    Exportpreise, August 2025

    +0,5 % zum Vorjahresmonat

    -0,1 % zum Vormonat

    Die Importpreise waren im August 2025 um 1,5 % niedriger als im August 2024. Im
    Juli und im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
    jeweils bei -1,4 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
    mitteilt, fielen die Einfuhrpreise im August 2025 gegenüber dem Vormonat Juli
    2025 um 0,5 %.

    Die Exportpreise lagen im August 2025 um 0,5 % höher als im August 2024. Im Juli
    2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,6 % gelegen,
    im Juni 2025 bei +0,7 %. Gegenüber Juli 2025 fielen die Ausfuhrpreise um 0,1 %.

    Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich

    Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im August 2025
    hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -15,6 % gegenüber August
    2024. Gegenüber Juli 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 5,0 %.

    Alle Energieträger waren im August 2025 günstiger als im August 2024: Steinkohle
    mit -20,9 % (-2,3 % gegenüber Juli 2025), rohes Erdöl mit -20,5 % (-2,5 %
    gegenüber Juli 2025), Erdgas mit -13,2 % (-8,0 % gegenüber Juli 2025),
    Mineralölerzeugnisse mit -11,6 % (-3,4 % gegenüber Juli 2025) sowie elektrischer
    Strom mit -5,3 % (-12,2 % gegenüber Juli 2025).

    Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im
    August 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat und dem Vormonat nicht. Lässt man nur
    Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 0,6 %
    unter dem Stand von August 2024 und 0,4 % unter dem Stand von Juli 2025.

    Preissenkungen auch bei Vorleistungs- und Investitionsgütern

    Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 1,0 % unter denen des
    Vorjahresmonats (-0,1 % gegenüber Juli 2025), für Investitionsgüter waren sie
    0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juli 2025).

    Preissteigerungen weiterhin bei Konsumgütern und landwirtschaftlichen Gütern

    Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im August
    2025 um 1,5 % höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat veränderten sie sich
    nicht. Importierte Verbrauchsgüter waren 2,0 % teurer als im August 2024
    (unverändert gegenüber Juli 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im
    Vorjahresvergleich um 1,1 % verbilligten (+0,1 % gegenüber Juli 2025).

    Bei den Verbrauchsgütern musste insbesondere für Nahrungsmittel mit +9,1 %
    deutlich mehr bezahlt werden als im August 2024. Gegenüber Juli 2025 stiegen
