Importpreise im August 2025 -1,5 % gegenüber August 2024 Importpreise, August 2025 -1,5 % zum Vorjahresmonat -0,5 % zum Vormonat Exportpreise, August 2025 +0,5 % zum Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat Die Importpreise waren im August 2025 um 1,5 % niedriger als im August 2024. Im Juli und im Juni 2025 …



