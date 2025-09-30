    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert

    WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, August 2025

    0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)

    -0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)

    0,0 % zum Vorjahresmonat

    Im August 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
    erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
    (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt geringfügig
    gegenüber dem Vormonat zurück (-8 000 Personen; 0,0 %). Im Juli 2025 war die
    Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4 000 Personen angestiegen.

    Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 gegenüber
    Juli 2025 um 33 000 Personen (-0,1 %) ab. Dies bestätigt den negativen
    August-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (-28 000 Personen; -0,1 %).

    Erwerbstätigenzahl im August 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau

    Im Vorjahresvergleich gegenüber August 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen im
    August 2025 praktisch konstant (+3 000 Personen beziehungsweise 0,0 %). Die
    Beschäftigung lag damit im vierten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai
    bis Juli 2025: ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).

    Bereinigte Erwerbslosenquote im August 2025 weiterhin bei 3,7 %

    Im August 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,79 Millionen
    Personen erwerbslos. Das waren 146 000 Personen oder 8,9 % mehr als im August
    2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,0 % und zeigte damit im Vergleich zum
    Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (August 2024: 3,7 %).

    Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im August
    2025 mit 1,66 Millionen Personen geringfügig höher als im Juli 2025 (+3 000
    Personen; +0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum
    Vormonat unverändert bei 3,7 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die
    kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient
    dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen
    Schwankungen weitgehend unabhängig.

    Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
    denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
    Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
    eingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auch
    auf nicht vollständig übereinstimmenden Definitionen. Hintergrundinformationen
