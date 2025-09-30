Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, August 2025
0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)
-0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorjahresmonat
Im August 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt geringfügig
gegenüber dem Vormonat zurück (-8 000 Personen; 0,0 %). Im Juli 2025 war die
Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4 000 Personen angestiegen.
Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 gegenüber
Juli 2025 um 33 000 Personen (-0,1 %) ab. Dies bestätigt den negativen
August-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (-28 000 Personen; -0,1 %).
Erwerbstätigenzahl im August 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau
Im Vorjahresvergleich gegenüber August 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen im
August 2025 praktisch konstant (+3 000 Personen beziehungsweise 0,0 %). Die
Beschäftigung lag damit im vierten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai
bis Juli 2025: ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).
Bereinigte Erwerbslosenquote im August 2025 weiterhin bei 3,7 %
Im August 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,79 Millionen
Personen erwerbslos. Das waren 146 000 Personen oder 8,9 % mehr als im August
2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,0 % und zeigte damit im Vergleich zum
Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (August 2024: 3,7 %).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im August
2025 mit 1,66 Millionen Personen geringfügig höher als im Juli 2025 (+3 000
Personen; +0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum
Vormonat unverändert bei 3,7 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die
kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient
dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen
Schwankungen weitgehend unabhängig.
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
eingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auch
auf nicht vollständig übereinstimmenden Definitionen. Hintergrundinformationen
