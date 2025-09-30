Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, August 2025



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorjahresmonat





Im August 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt geringfügiggegenüber dem Vormonat zurück (-8 000 Personen; 0,0 %). Im Juli 2025 war dieErwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4 000 Personen angestiegen.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 gegenüberJuli 2025 um 33 000 Personen (-0,1 %) ab. Dies bestätigt den negativenAugust-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (-28 000 Personen; -0,1 %).Erwerbstätigenzahl im August 2025 weiterhin auf VorjahresniveauIm Vorjahresvergleich gegenüber August 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen imAugust 2025 praktisch konstant (+3 000 Personen beziehungsweise 0,0 %). DieBeschäftigung lag damit im vierten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Maibis Juli 2025: ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).Bereinigte Erwerbslosenquote im August 2025 weiterhin bei 3,7 %Im August 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,79 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 146 000 Personen oder 8,9 % mehr als im August2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,0 % und zeigte damit im Vergleich zumVorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (August 2024: 3,7 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im August2025 mit 1,66 Millionen Personen geringfügig höher als im Juli 2025 (+3 000Personen; +0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zumVormonat unverändert bei 3,7 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich diekurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dientdagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalenSchwankungen weitgehend unabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistikeneingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auchauf nicht vollständig übereinstimmenden Definitionen. Hintergrundinformationen