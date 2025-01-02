Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Gaspreise, 1. Halbjahr 2025 zum 2. Halbjahr 2024



private Haushalte: -1,2 %



Nicht-Haushalte: +6,3 %



Strompreise, 1. Halbjahr 2025 zum 2. Halbjahr 2024



private Haushalte: -3,1 %





Nicht-Haushalte: -5,9 %Die privaten Haushalte in Deutschland haben im 1. Halbjahr 2025 im Durchschnitt12,13 Cent je Kilowattstunde Erdgas gezahlt. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, sanken die Gaspreise damit gegenüber dem 2. Halbjahr2024 um 1,2 %. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 stiegen sie um 2,2 %. Im Vergleichzum 2. Halbjahr 2021, dem Vergleichszeitraum vor dem russischen Angriff auf dieUkraine und der sich verstärkenden Energiekrise, lagen die Gaspreise für privateHaushalte um 77,6 % höher. Strom kostete die Verbraucherinnen und Verbraucher im1. Halbjahr 2025 durchschnittlich 39,92 Cent je Kilowattstunde. Das waren 3,1 %weniger als im 2. Halbjahr 2024 (-2,7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024) und 21,4% mehr als im 2. Halbjahr 2021.Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben seit 2024 für private HaushalteangestiegenDie Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben stieg für alle privatenErdgaskundinnen und -kunden gegenüber dem 2. Halbjahr 2024 um 5,8 %. Die Gründedafür waren die ab Januar erhöhte Gasspeicherumlage und die CO2-Steuer. DieKosten für Energie und Vertrieb für private Haushalte insgesamt sanken um 9,2 %im Vergleich zum Vorhalbjahr.Auch beim Strom stieg die Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben fürHaushalte um 7,2 % gegenüber dem 2. Halbjahr 2024. Allerdings zahlten dieprivaten Stromkundinnen und -kunden für Energie und Vertrieb im 1. Halbjahr 2025durchschnittlich 9,7 % weniger als im 2. Halbjahr 2024, was zu einem niedrigerenGesamtpreis für Strom führte (-3,1 % gegenüber dem 2. Halbjahr 2024).Gaspreise für Nicht-Haushalte gestiegen, Strompreise gesunkenNicht-Haushalte, zum Beispiel Unternehmen oder Behörden, zahlten im 1. Halbjahr2025 für Erdgas ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuerndurchschnittlich 6,75 Cent je Kilowattstunde. Das waren 6,3 % mehr als im 2.Halbjahr 2024. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 stiegen die Preise um 11,8 %.Gegenüber dem 2. Halbjahr 2021 lagen die Preise insgesamt 45,8 % höher.Die Erdgaspreise für Nicht-Haushalte entwickelten sich je nach Jahresverbrauchunterschiedlich. Bei einem vergleichsweise niedrigen Jahresverbrauch zwischen 1000 und 10 000 Gigajoule musste im 1. Halbjahr 2025 mit 8,59 Cent jeKilowattstunde 0,5 % weniger gezahlt werden als im 2. Halbjahr 2024. Die Preisefür diese Verbrauchsgruppe lagen damit aber immer noch 93,0 % höher als im 2.