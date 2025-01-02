Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
WIESBADEN (ots) - Gaspreise, 1. Halbjahr 2025 zum 2. Halbjahr 2024
private Haushalte: -1,2 %
Nicht-Haushalte: +6,3 %
Strompreise, 1. Halbjahr 2025 zum 2. Halbjahr 2024
private Haushalte: -3,1 %
Strompreise, 1. Halbjahr 2025 zum 2. Halbjahr 2024
private Haushalte: -3,1 %
Nicht-Haushalte: -5,9 %
Die privaten Haushalte in Deutschland haben im 1. Halbjahr 2025 im Durchschnitt
12,13 Cent je Kilowattstunde Erdgas gezahlt. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, sanken die Gaspreise damit gegenüber dem 2. Halbjahr
2024 um 1,2 %. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 stiegen sie um 2,2 %. Im Vergleich
zum 2. Halbjahr 2021, dem Vergleichszeitraum vor dem russischen Angriff auf die
Ukraine und der sich verstärkenden Energiekrise, lagen die Gaspreise für private
Haushalte um 77,6 % höher. Strom kostete die Verbraucherinnen und Verbraucher im
1. Halbjahr 2025 durchschnittlich 39,92 Cent je Kilowattstunde. Das waren 3,1 %
weniger als im 2. Halbjahr 2024 (-2,7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024) und 21,4
% mehr als im 2. Halbjahr 2021.
Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben seit 2024 für private Haushalte
angestiegen
Die Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben stieg für alle privaten
Erdgaskundinnen und -kunden gegenüber dem 2. Halbjahr 2024 um 5,8 %. Die Gründe
dafür waren die ab Januar erhöhte Gasspeicherumlage und die CO2-Steuer. Die
Kosten für Energie und Vertrieb für private Haushalte insgesamt sanken um 9,2 %
im Vergleich zum Vorhalbjahr.
Auch beim Strom stieg die Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben für
Haushalte um 7,2 % gegenüber dem 2. Halbjahr 2024. Allerdings zahlten die
privaten Stromkundinnen und -kunden für Energie und Vertrieb im 1. Halbjahr 2025
durchschnittlich 9,7 % weniger als im 2. Halbjahr 2024, was zu einem niedrigeren
Gesamtpreis für Strom führte (-3,1 % gegenüber dem 2. Halbjahr 2024).
Gaspreise für Nicht-Haushalte gestiegen, Strompreise gesunken
Nicht-Haushalte, zum Beispiel Unternehmen oder Behörden, zahlten im 1. Halbjahr
2025 für Erdgas ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuern
durchschnittlich 6,75 Cent je Kilowattstunde. Das waren 6,3 % mehr als im 2.
Halbjahr 2024. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 stiegen die Preise um 11,8 %.
Gegenüber dem 2. Halbjahr 2021 lagen die Preise insgesamt 45,8 % höher.
Die Erdgaspreise für Nicht-Haushalte entwickelten sich je nach Jahresverbrauch
unterschiedlich. Bei einem vergleichsweise niedrigen Jahresverbrauch zwischen 1
000 und 10 000 Gigajoule musste im 1. Halbjahr 2025 mit 8,59 Cent je
Kilowattstunde 0,5 % weniger gezahlt werden als im 2. Halbjahr 2024. Die Preise
für diese Verbrauchsgruppe lagen damit aber immer noch 93,0 % höher als im 2.
