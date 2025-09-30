Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, August 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
-0,2 % zum Vormonat (real)
+0,1 % zum Vormonat (nominal)
+1,8 % zum Vorjahresmonat (real)
saisonbereinigt)
-0,2 % zum Vormonat (real)
+0,1 % zum Vormonat (nominal)
+1,8 % zum Vorjahresmonat (real)
+3,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Juli 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
-0,5 % zum Vormonat (real)
-0,1 % zum Vormonat (nominal)
+2,9 % zum Vorjahresmonat (real)
+4,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüber
Juli 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,2 % gesunken
und nominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat August 2024 stieg der Umsatz real um 1,8 % und nominal um 3,2 %.
Im Juli 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Juni 2025 nach
Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 % (vorläufiger
Wert: -1,5 %) und nominal 0,1 % (vorläufiger Wert: -1,0 %).
Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August 2025 kalender- und
saisonbereinigt real um 0,6 % und nominal um 1,1 % gegenüber dem Vormonat. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 verzeichnete der Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,6 % und einen nominalen
Anstieg von 2,4 %.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
Umsatz im August 2025 gegenüber dem Vormonat real um 1,0 % und nominal um 1,3 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 wuchsen die Umsätze real um 3,2 %
und nominal um 3,8 %.
Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im August 2025 gegenüber
dem Vormonat ein Umsatzminus von real 2,0 % und nominal 2,2 %. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat August 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real
um 7,4 % und nominal 7,8 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die
Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates
ergeben.
Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der
Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung
