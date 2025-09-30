Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, August 2025 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



-0,2 % zum Vormonat (real)



+0,1 % zum Vormonat (nominal)



+1,8 % zum Vorjahresmonat (real)





+3,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)Juli 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)-0,5 % zum Vormonat (real)-0,1 % zum Vormonat (nominal)+2,9 % zum Vorjahresmonat (real)+4,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüberJuli 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,2 % gesunkenund nominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zumVorjahresmonat August 2024 stieg der Umsatz real um 1,8 % und nominal um 3,2 %.Im Juli 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Juni 2025 nachRevision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 % (vorläufigerWert: -1,5 %) und nominal 0,1 % (vorläufiger Wert: -1,0 %).Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August 2025 kalender- undsaisonbereinigt real um 0,6 % und nominal um 1,1 % gegenüber dem Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat August 2024 verzeichnete der Umsatz imLebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,6 % und einen nominalenAnstieg von 2,4 %.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigteUmsatz im August 2025 gegenüber dem Vormonat real um 1,0 % und nominal um 1,3 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 wuchsen die Umsätze real um 3,2 %und nominal um 3,8 %.Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im August 2025 gegenüberdem Vormonat ein Umsatzminus von real 2,0 % und nominal 2,2 %. Im Vergleich zumVorjahresmonat August 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel realum 7,4 % und nominal 7,8 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Derkalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigenNiveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffektenunabhängig.Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuellalle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass dieVeränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregatesergeben.Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in derRegel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung