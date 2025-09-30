    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, August 2025 (vorläufig, kalender- und
    saisonbereinigt)

    -0,2 % zum Vormonat (real)

    +0,1 % zum Vormonat (nominal)

    +1,8 % zum Vorjahresmonat (real)

    +3,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Juli 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

    -0,5 % zum Vormonat (real)

    -0,1 % zum Vormonat (nominal)

    +2,9 % zum Vorjahresmonat (real)

    +4,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
    Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüber
    Juli 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,2 % gesunken
    und nominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat August 2024 stieg der Umsatz real um 1,8 % und nominal um 3,2 %.
    Im Juli 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Juni 2025 nach
    Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 % (vorläufiger
    Wert: -1,5 %) und nominal 0,1 % (vorläufiger Wert: -1,0 %).

    Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August 2025 kalender- und
    saisonbereinigt real um 0,6 % und nominal um 1,1 % gegenüber dem Vormonat. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 verzeichnete der Umsatz im
    Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,6 % und einen nominalen
    Anstieg von 2,4 %.

    Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
    Umsatz im August 2025 gegenüber dem Vormonat real um 1,0 % und nominal um 1,3 %.
    Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 wuchsen die Umsätze real um 3,2 %
    und nominal um 3,8 %.

    Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im August 2025 gegenüber
    dem Vormonat ein Umsatzminus von real 2,0 % und nominal 2,2 %. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat August 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real
    um 7,4 % und nominal 7,8 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
    alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die
    Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates
    ergeben.

    Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der
    Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung
    Seite 1 von 2 




