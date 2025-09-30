Kinder der Deutschen Einheit
36 % der 35-Jährigen haben Einwanderungsgeschichte
WIESBADEN (ots) - Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit.
Wer im Jahr der Einheit geboren wurde, feiert dieses Jahr als "Kind der Einheit"
seinen 35. Geburtstag. Wie sieht das Leben in Deutschland mit 35 Jahren aus?
Mehr als ein Drittel (36 %) der 35-Jährigen in Deutschland hatte im Jahr 2024
eine Einwanderungsgeschichte - sie oder ihre Eltern sind also ins jetzt vereinte
Deutschland eingewandert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. In
der gesamten Bevölkerung hatte ein gutes Viertel (26 %) der Menschen eine
Einwanderungsgeschichte. 29 % der 35-Jährigen in Deutschland sind selbst in das
vereinte Deutschland eingewandert. Bis auf Ausnahmefälle haben sie im Jahr der
Deutschen Einheit 1990 noch nicht in Deutschland gelebt.
56 % der 35-Jährigen leben mit Kindern zusammen
56 % der 35-Jährigen leben mit Kindern zusammen
Mehr als die Hälfte (56 %) aller 35-Jährigen lebte 2024 mit minderjährigen
Kindern zusammen. Bei 35-jährigen Frauen waren es sogar zwei Drittel (66 %), bei
Männern etwas weniger als die Hälfte (46 %). Mehr als die Hälfte (54 %) der
35-Jährigen war verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft.
Überdurchschnittlich hoher Anteil mit akademischem Abschluss
Akademische Abschlüsse sind in dieser Altersgruppe deutlich häufiger als in der
Gesamtbevölkerung vertreten. Ein Drittel (34 %) der 35-Jährigen hatte 2024 eine
abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung, ein weiteres Drittel einen
Hochschulabschluss (34 %) und 13 % hatten einen Fachschulabschluss. Jeder und
jede fünfte 35-Jährige (20 %) hatte (noch) keinen beruflichen Abschluss.
Demgegenüber hatten 41 % aller Personen ab 15 Jahren eine Lehre oder
Berufsausbildung absolviert, 21 % einen Hochschulabschluss, 12 % einen
Fachschulabschluss und 27 % waren (noch) ohne beruflichen Abschluss.
35-jährige Männer häufiger erwerbstätig als Frauen im selben Alter
35-Jährige stehen mitten im Berufsleben: 85 % von ihnen waren 2024 erwerbstätig,
Männer darunter häufiger (90 %) als Frauen (79 %). Ein Grund für diese
Unterschiede ist die geschlechterspezifische Aufteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit. Diese spiegelt sich auch in der Teilzeitquote wider: Jede zweite
35-jährige Frau (50 %) arbeitete 2024 in Teilzeit, bei den Männern waren es 8 %.
Vollzeitbeschäftigte 35-Jährige verdienten im April 2024 im Schnitt 4 555 Euro
brutto (ohne Sonderzahlungen). Der durchschnittliche Verdienst von Männern (4
635 Euro) lag über dem der Frauen (4 370 Euro) dieser Altersgruppe. Damit liegen
die 35-Jährigen insgesamt etwas unter dem Durchschnittsverdienst aller
Vollzeitbeschäftigten (4 634 Euro). 35-jährige Frauen hingegen lagen gut 150
Euro über dem durchschnittlichen Verdienst aller vollzeitbeschäftigten Frauen in
