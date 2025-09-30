    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kinder der Deutschen Einheit

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    36 % der 35-Jährigen haben Einwanderungsgeschichte

    WIESBADEN (ots) - Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit.
    Wer im Jahr der Einheit geboren wurde, feiert dieses Jahr als "Kind der Einheit"
    seinen 35. Geburtstag. Wie sieht das Leben in Deutschland mit 35 Jahren aus?
    Mehr als ein Drittel (36 %) der 35-Jährigen in Deutschland hatte im Jahr 2024
    eine Einwanderungsgeschichte - sie oder ihre Eltern sind also ins jetzt vereinte
    Deutschland eingewandert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. In
    der gesamten Bevölkerung hatte ein gutes Viertel (26 %) der Menschen eine
    Einwanderungsgeschichte. 29 % der 35-Jährigen in Deutschland sind selbst in das
    vereinte Deutschland eingewandert. Bis auf Ausnahmefälle haben sie im Jahr der
    Deutschen Einheit 1990 noch nicht in Deutschland gelebt.

    56 % der 35-Jährigen leben mit Kindern zusammen

    Mehr als die Hälfte (56 %) aller 35-Jährigen lebte 2024 mit minderjährigen
    Kindern zusammen. Bei 35-jährigen Frauen waren es sogar zwei Drittel (66 %), bei
    Männern etwas weniger als die Hälfte (46 %). Mehr als die Hälfte (54 %) der
    35-Jährigen war verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft.

    Überdurchschnittlich hoher Anteil mit akademischem Abschluss

    Akademische Abschlüsse sind in dieser Altersgruppe deutlich häufiger als in der
    Gesamtbevölkerung vertreten. Ein Drittel (34 %) der 35-Jährigen hatte 2024 eine
    abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung, ein weiteres Drittel einen
    Hochschulabschluss (34 %) und 13 % hatten einen Fachschulabschluss. Jeder und
    jede fünfte 35-Jährige (20 %) hatte (noch) keinen beruflichen Abschluss.
    Demgegenüber hatten 41 % aller Personen ab 15 Jahren eine Lehre oder
    Berufsausbildung absolviert, 21 % einen Hochschulabschluss, 12 % einen
    Fachschulabschluss und 27 % waren (noch) ohne beruflichen Abschluss.

    35-jährige Männer häufiger erwerbstätig als Frauen im selben Alter

    35-Jährige stehen mitten im Berufsleben: 85 % von ihnen waren 2024 erwerbstätig,
    Männer darunter häufiger (90 %) als Frauen (79 %). Ein Grund für diese
    Unterschiede ist die geschlechterspezifische Aufteilung von Erwerbs- und
    Sorgearbeit. Diese spiegelt sich auch in der Teilzeitquote wider: Jede zweite
    35-jährige Frau (50 %) arbeitete 2024 in Teilzeit, bei den Männern waren es 8 %.

    Vollzeitbeschäftigte 35-Jährige verdienten im April 2024 im Schnitt 4 555 Euro
    brutto (ohne Sonderzahlungen). Der durchschnittliche Verdienst von Männern (4
    635 Euro) lag über dem der Frauen (4 370 Euro) dieser Altersgruppe. Damit liegen
    die 35-Jährigen insgesamt etwas unter dem Durchschnittsverdienst aller
    Vollzeitbeschäftigten (4 634 Euro). 35-jährige Frauen hingegen lagen gut 150
    Euro über dem durchschnittlichen Verdienst aller vollzeitbeschäftigten Frauen in
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kinder der Deutschen Einheit 36 % der 35-Jährigen haben Einwanderungsgeschichte Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Wer im Jahr der Einheit geboren wurde, feiert dieses Jahr als "Kind der Einheit" seinen 35. Geburtstag. Wie sieht das Leben in Deutschland mit 35 Jahren aus? Mehr als ein Drittel (36 %) der …