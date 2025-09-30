36 % der 35-Jährigen haben Einwanderungsgeschichte

WIESBADEN (ots) - Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit.

Wer im Jahr der Einheit geboren wurde, feiert dieses Jahr als "Kind der Einheit"

seinen 35. Geburtstag. Wie sieht das Leben in Deutschland mit 35 Jahren aus?

Mehr als ein Drittel (36 %) der 35-Jährigen in Deutschland hatte im Jahr 2024

eine Einwanderungsgeschichte - sie oder ihre Eltern sind also ins jetzt vereinte

Deutschland eingewandert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. In

der gesamten Bevölkerung hatte ein gutes Viertel (26 %) der Menschen eine

Einwanderungsgeschichte. 29 % der 35-Jährigen in Deutschland sind selbst in das

vereinte Deutschland eingewandert. Bis auf Ausnahmefälle haben sie im Jahr der

Deutschen Einheit 1990 noch nicht in Deutschland gelebt.



56 % der 35-Jährigen leben mit Kindern zusammen







Kindern zusammen. Bei 35-jährigen Frauen waren es sogar zwei Drittel (66 %), bei

Männern etwas weniger als die Hälfte (46 %). Mehr als die Hälfte (54 %) der

35-Jährigen war verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft.



Überdurchschnittlich hoher Anteil mit akademischem Abschluss



Akademische Abschlüsse sind in dieser Altersgruppe deutlich häufiger als in der

Gesamtbevölkerung vertreten. Ein Drittel (34 %) der 35-Jährigen hatte 2024 eine

abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung, ein weiteres Drittel einen

Hochschulabschluss (34 %) und 13 % hatten einen Fachschulabschluss. Jeder und

jede fünfte 35-Jährige (20 %) hatte (noch) keinen beruflichen Abschluss.

Demgegenüber hatten 41 % aller Personen ab 15 Jahren eine Lehre oder

Berufsausbildung absolviert, 21 % einen Hochschulabschluss, 12 % einen

Fachschulabschluss und 27 % waren (noch) ohne beruflichen Abschluss.



35-jährige Männer häufiger erwerbstätig als Frauen im selben Alter



35-Jährige stehen mitten im Berufsleben: 85 % von ihnen waren 2024 erwerbstätig,

Männer darunter häufiger (90 %) als Frauen (79 %). Ein Grund für diese

Unterschiede ist die geschlechterspezifische Aufteilung von Erwerbs- und

Sorgearbeit. Diese spiegelt sich auch in der Teilzeitquote wider: Jede zweite

35-jährige Frau (50 %) arbeitete 2024 in Teilzeit, bei den Männern waren es 8 %.



Vollzeitbeschäftigte 35-Jährige verdienten im April 2024 im Schnitt 4 555 Euro

brutto (ohne Sonderzahlungen). Der durchschnittliche Verdienst von Männern (4

635 Euro) lag über dem der Frauen (4 370 Euro) dieser Altersgruppe. Damit liegen

die 35-Jährigen insgesamt etwas unter dem Durchschnittsverdienst aller

Vollzeitbeschäftigten (4 634 Euro). 35-jährige Frauen hingegen lagen gut 150

Euro über dem durchschnittlichen Verdienst aller vollzeitbeschäftigten Frauen in Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Mehr als die Hälfte (56 %) aller 35-Jährigen lebte 2024 mit minderjährigenKindern zusammen. Bei 35-jährigen Frauen waren es sogar zwei Drittel (66 %), beiMännern etwas weniger als die Hälfte (46 %). Mehr als die Hälfte (54 %) der35-Jährigen war verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft.Überdurchschnittlich hoher Anteil mit akademischem AbschlussAkademische Abschlüsse sind in dieser Altersgruppe deutlich häufiger als in derGesamtbevölkerung vertreten. Ein Drittel (34 %) der 35-Jährigen hatte 2024 eineabgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung, ein weiteres Drittel einenHochschulabschluss (34 %) und 13 % hatten einen Fachschulabschluss. Jeder undjede fünfte 35-Jährige (20 %) hatte (noch) keinen beruflichen Abschluss.Demgegenüber hatten 41 % aller Personen ab 15 Jahren eine Lehre oderBerufsausbildung absolviert, 21 % einen Hochschulabschluss, 12 % einenFachschulabschluss und 27 % waren (noch) ohne beruflichen Abschluss.35-jährige Männer häufiger erwerbstätig als Frauen im selben Alter35-Jährige stehen mitten im Berufsleben: 85 % von ihnen waren 2024 erwerbstätig,Männer darunter häufiger (90 %) als Frauen (79 %). Ein Grund für dieseUnterschiede ist die geschlechterspezifische Aufteilung von Erwerbs- undSorgearbeit. Diese spiegelt sich auch in der Teilzeitquote wider: Jede zweite35-jährige Frau (50 %) arbeitete 2024 in Teilzeit, bei den Männern waren es 8 %.Vollzeitbeschäftigte 35-Jährige verdienten im April 2024 im Schnitt 4 555 Eurobrutto (ohne Sonderzahlungen). Der durchschnittliche Verdienst von Männern (4635 Euro) lag über dem der Frauen (4 370 Euro) dieser Altersgruppe. Damit liegendie 35-Jährigen insgesamt etwas unter dem Durchschnittsverdienst allerVollzeitbeschäftigten (4 634 Euro). 35-jährige Frauen hingegen lagen gut 150Euro über dem durchschnittlichen Verdienst aller vollzeitbeschäftigten Frauen in