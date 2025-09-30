    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Hochfinanz trifft sich zur Gala der Kapitalmaßnahmen in Frankfurt (FOTO)

    Tegernsee (ots) -

    - Der Event ist Teil des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT am 22. und 23.
    Oktober in der Mainmetropole
    - Bettina Orlopp (Commerzbank), Dirk Schmitz (BlackRock), Michael Sen
    (Fresenius) und Martin Blessing (neuer Investitionsbeauftragter der
    Bundesregierung) zählen zu den Top-Gästen der IPO Night
    - Christine Lagarde eröffnet mit dem Hessischen Ministerpräsidenten und
    Schirmherrn Boris Rhein am 22.10. die Convention im Kap Europa

    In 22 Tagen erlebt Frankfurt einen internationalen Top-Event der Finanz- und
    Realwirtschaft.

    Fünf Events mit einer Vielzahl von hochklassigen Speakern formieren sich unter
    dem Dach des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT. Einer der Höhepunkte findet am
    Abend des 22. Oktober im renommierten Städel Museum statt.

    Zum dritten Mal in Folge veranstalten die DEUTSCHE BÖRSE und die WEIMER MEDIA
    GROUP die IPO Night. Die Gala gilt bundesweit als bedeutendste Auszeichnung für
    Kapitalmarkt- und Finanzierungsschritte. Erwartet werden zahlreiche
    Spitzenmanagerinnen und -manager aus Banken, Industrie und Finanzwirtschaft. Zu
    den Gästen zählen in diesem Jahr u.a. Bettina Orlopp (CEO Commerzbank), Dirk
    Schmitz (CEO BlackRock), Michael Sen (CEO Fresenius) und Martin Blessing, der
    gerade von Bundeskanzler Friedrich Merz zum Investitionsbeauftragten der
    Bundesregierung ernannt wurde. Die Einladungen für diesen besonderen Abend
    erfolgen durch die Gastgeber, Christiane Goetz-Weimer (Verlegerin der WEIMER
    MEDIA GROUP) und Dr. Stephan Leithner (CEO DEUTSCHE BÖRSE).

    In der Vergangenheit wurden bei der IPO Night Unternehmen wie Deutsche
    Lufthansa, Porsche und thyssenkrupp nucera ausgezeichnet, ebenso innovative
    Newcomer wie das Defense-Unternehmen Helsing. Damit unterstreicht die
    Veranstaltung ihre Bedeutung sowohl für etablierte Konzerne als auch für
    wachstumsstarke Start-ups.

    Die Jury vergibt Auszeichnungen in drei Kategorien: "Herausragender Börsengang",
    "Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" und "Herausragende private
    Finanzierungsrunde".

    Die Nominierungen 2025 im Überblick:

    Kategorie Herausragender Börsengang:

    Eleving Group, Innoscripta, Pentixapharm, Pfisterer, Springer Nature und Steyr
    Motors

    Kategorie Herausragende Eigenkapitalfinanzierung

    Chapters Group, HomeToGo, LEG Immobilien, TAG Immobilien, Vonovia und Vossloh

    Kategorie Herausragende private Finanzierungsrunde

    1KOMMA5°, Amboss, Caresyntax, EGYM, GROPYUS, Isar Aerospace, Marvel Fusion,
    Neura Robotics, Parloa, Proxima Fusion, Quantum Systems und Scalable Capital

    Neben der vielbeachteten Preisverleihung setzt die IPO Night weitere inhaltliche
    Akzente. Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer,
    wird über Motivation, Spitzenleistung und den Umgang mit Rückschlägen sprechen.
    Verfasst von news aktuell
