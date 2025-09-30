IPO Night 2025
Hochfinanz trifft sich zur Gala der Kapitalmaßnahmen in Frankfurt (FOTO)
Tegernsee (ots) -
- Der Event ist Teil des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT am 22. und 23.
Oktober in der Mainmetropole
- Bettina Orlopp (Commerzbank), Dirk Schmitz (BlackRock), Michael Sen
(Fresenius) und Martin Blessing (neuer Investitionsbeauftragter der
Bundesregierung) zählen zu den Top-Gästen der IPO Night
- Christine Lagarde eröffnet mit dem Hessischen Ministerpräsidenten und
Schirmherrn Boris Rhein am 22.10. die Convention im Kap Europa
In 22 Tagen erlebt Frankfurt einen internationalen Top-Event der Finanz- und
Realwirtschaft.
- Der Event ist Teil des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT am 22. und 23.
Oktober in der Mainmetropole
- Bettina Orlopp (Commerzbank), Dirk Schmitz (BlackRock), Michael Sen
(Fresenius) und Martin Blessing (neuer Investitionsbeauftragter der
Bundesregierung) zählen zu den Top-Gästen der IPO Night
- Christine Lagarde eröffnet mit dem Hessischen Ministerpräsidenten und
Schirmherrn Boris Rhein am 22.10. die Convention im Kap Europa
In 22 Tagen erlebt Frankfurt einen internationalen Top-Event der Finanz- und
Realwirtschaft.
Anzeige
Präsentiert von
Fünf Events mit einer Vielzahl von hochklassigen Speakern formieren sich unter
dem Dach des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT. Einer der Höhepunkte findet am
Abend des 22. Oktober im renommierten Städel Museum statt.
Zum dritten Mal in Folge veranstalten die DEUTSCHE BÖRSE und die WEIMER MEDIA
GROUP die IPO Night. Die Gala gilt bundesweit als bedeutendste Auszeichnung für
Kapitalmarkt- und Finanzierungsschritte. Erwartet werden zahlreiche
Spitzenmanagerinnen und -manager aus Banken, Industrie und Finanzwirtschaft. Zu
den Gästen zählen in diesem Jahr u.a. Bettina Orlopp (CEO Commerzbank), Dirk
Schmitz (CEO BlackRock), Michael Sen (CEO Fresenius) und Martin Blessing, der
gerade von Bundeskanzler Friedrich Merz zum Investitionsbeauftragten der
Bundesregierung ernannt wurde. Die Einladungen für diesen besonderen Abend
erfolgen durch die Gastgeber, Christiane Goetz-Weimer (Verlegerin der WEIMER
MEDIA GROUP) und Dr. Stephan Leithner (CEO DEUTSCHE BÖRSE).
In der Vergangenheit wurden bei der IPO Night Unternehmen wie Deutsche
Lufthansa, Porsche und thyssenkrupp nucera ausgezeichnet, ebenso innovative
Newcomer wie das Defense-Unternehmen Helsing. Damit unterstreicht die
Veranstaltung ihre Bedeutung sowohl für etablierte Konzerne als auch für
wachstumsstarke Start-ups.
Die Jury vergibt Auszeichnungen in drei Kategorien: "Herausragender Börsengang",
"Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" und "Herausragende private
Finanzierungsrunde".
Die Nominierungen 2025 im Überblick:
Kategorie Herausragender Börsengang:
Eleving Group, Innoscripta, Pentixapharm, Pfisterer, Springer Nature und Steyr
Motors
Kategorie Herausragende Eigenkapitalfinanzierung
Chapters Group, HomeToGo, LEG Immobilien, TAG Immobilien, Vonovia und Vossloh
Kategorie Herausragende private Finanzierungsrunde
1KOMMA5°, Amboss, Caresyntax, EGYM, GROPYUS, Isar Aerospace, Marvel Fusion,
Neura Robotics, Parloa, Proxima Fusion, Quantum Systems und Scalable Capital
Neben der vielbeachteten Preisverleihung setzt die IPO Night weitere inhaltliche
Akzente. Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer,
wird über Motivation, Spitzenleistung und den Umgang mit Rückschlägen sprechen.
dem Dach des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT. Einer der Höhepunkte findet am
Abend des 22. Oktober im renommierten Städel Museum statt.
Zum dritten Mal in Folge veranstalten die DEUTSCHE BÖRSE und die WEIMER MEDIA
GROUP die IPO Night. Die Gala gilt bundesweit als bedeutendste Auszeichnung für
Kapitalmarkt- und Finanzierungsschritte. Erwartet werden zahlreiche
Spitzenmanagerinnen und -manager aus Banken, Industrie und Finanzwirtschaft. Zu
den Gästen zählen in diesem Jahr u.a. Bettina Orlopp (CEO Commerzbank), Dirk
Schmitz (CEO BlackRock), Michael Sen (CEO Fresenius) und Martin Blessing, der
gerade von Bundeskanzler Friedrich Merz zum Investitionsbeauftragten der
Bundesregierung ernannt wurde. Die Einladungen für diesen besonderen Abend
erfolgen durch die Gastgeber, Christiane Goetz-Weimer (Verlegerin der WEIMER
MEDIA GROUP) und Dr. Stephan Leithner (CEO DEUTSCHE BÖRSE).
In der Vergangenheit wurden bei der IPO Night Unternehmen wie Deutsche
Lufthansa, Porsche und thyssenkrupp nucera ausgezeichnet, ebenso innovative
Newcomer wie das Defense-Unternehmen Helsing. Damit unterstreicht die
Veranstaltung ihre Bedeutung sowohl für etablierte Konzerne als auch für
wachstumsstarke Start-ups.
Die Jury vergibt Auszeichnungen in drei Kategorien: "Herausragender Börsengang",
"Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" und "Herausragende private
Finanzierungsrunde".
Die Nominierungen 2025 im Überblick:
Kategorie Herausragender Börsengang:
Eleving Group, Innoscripta, Pentixapharm, Pfisterer, Springer Nature und Steyr
Motors
Kategorie Herausragende Eigenkapitalfinanzierung
Chapters Group, HomeToGo, LEG Immobilien, TAG Immobilien, Vonovia und Vossloh
Kategorie Herausragende private Finanzierungsrunde
1KOMMA5°, Amboss, Caresyntax, EGYM, GROPYUS, Isar Aerospace, Marvel Fusion,
Neura Robotics, Parloa, Proxima Fusion, Quantum Systems und Scalable Capital
Neben der vielbeachteten Preisverleihung setzt die IPO Night weitere inhaltliche
Akzente. Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer,
wird über Motivation, Spitzenleistung und den Umgang mit Rückschlägen sprechen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lynx_Ariva schrieb 25.09.25, 11:18
mitdiskutieren »
Könnte sein, dass der ein oder andere Leerverkäufer durch die plötzliche Ankündigung des ARPs, mit kurzfristigem Beginn, überfordert ist. Handlanger der UniCredit müssen sich nun eindecken - gut gemacht CoBa - hervorragender Schachzug! 👌
Gruss Lynx
Almas schrieb 25.09.25, 10:01
mitdiskutieren »
So ab heute saugt die Bettina die Aktien auf - da bis Februar Zeit ist würde es reichen so 300000 Stück pro Tag in den Aktienstaubsauger zu bekommen.
Eventuell wird sie sich aber auch 1 Mio. Stück am Tag schnappen und ist dann früher fertig. Dann bleibt noch genug Zeit die Bilanz zu putzen - es muss ja alles glänzen 😎
Matze1111 schrieb 24.09.25, 14:10
mitdiskutieren »
Schöne Meldung 🙂
Autor folgen
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte