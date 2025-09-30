DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor den am 6. November anberaumten Zahlen von 39 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff geht davon aus, dass es schon am Vorabend nach Börsenschluss Eckdaten geben wird. Er rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick weiterhin mit höheren Marketingausgaben im Mobilfunkbereich. Das Wachstum der Streaming-Plattform Waipu-TV werde voraussichtlich durch Kundenabwanderung zu O2 beeinträchtigt./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 27,26EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



