Hauck Aufhäuser IB hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 91 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 79,55 auf Tradegate (30. September 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,90 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von -0,37 %/+29,51 % bedeutet.