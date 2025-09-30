ANALYSE-FLASH
Hauck Aufhäuser IB hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 91 Euro
- Hauck Aufhäuser stuft Knorr-Bremse auf "Buy" hoch.
- Übernahme der Duagon Group stärkt Smart-Rail-Fähigkeiten.
- Analyst sieht Wachstum durch hohen Auftragsbestand.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 91 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil lobte am Dienstag die Übernahme der Duagon Group durch den Bremsenspezialisten. Damit erweiterten die Münchner ihre Smart-Rail-Fähigkeiten im Schienenfahrzeuggeschäft. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Er lobte das kurzfristig gut abschätzbare Wachstum, gedeckt durch hohen Auftragsbestand. Aktien von Knorr-Bremse haben im September bisher über 12 Prozent verloren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 79,55 auf Tradegate (30. September 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,90 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von -0,37 %/+29,51 % bedeutet.
