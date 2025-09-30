Pentagon will Produktion vervierfachen – Milliarden-Chance für US-Rüstungsaktien

Getrieben wird die Initiative vom neuen "Munitions Acceleration Council", der seit Juni regelmäßig mit den Chefs der größten Produzenten wie Lockheed Martin, Raytheon (RTX), Boeing und Northrop Grumman tagt. Auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und General Dan Caine, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, sind eingebunden. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte: "Präsident Trump und Minister Hegseth suchen nach außergewöhnlichen Wegen, um unsere militärische Stärke auszubauen und die Produktion von Munition zu beschleunigen. Diese Bemühungen sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen führenden Vertretern der Rüstungsindustrie und hochrangigen Pentagon-Beamten."

Das Pentagon erhöht den Druck auf US-Rüstungsunternehmen, ihre Raketenproduktion massiv auszuweiten. Hintergrund sind Sorgen über zu geringe Bestände, die im Falle eines Konflikts mit China nicht ausreichen würden. Laut Wall Street Journal verlangt das US-Verteidigungsministerium von seinen Lieferanten, die Produktionsraten innerhalb kurzer Zeit zu verdoppeln oder sogar zu vervierfachen.

Besonders im Fokus stehen zwölf Waffensysteme, darunter Patriot-Abfangraketen, Standard Missile-6, Präzisionsschlagraketen und Joint Air-Surface Standoff Missiles. Allein bei den Patriots will das Pentagon die Jahresproduktion fast vervierfachen. Im September erhielt Lockheed bereits einen Auftrag über fast 10 Milliarden US-Dollar für rund 2.000 PAC-3-Raketen. Boeing hat die Kapazität für Suchköpfe erweitert, die als Engpass gelten, und RTX-Chef Christopher Calio forderte in einem Schreiben "zusätzliche Mittel und Zusagen vom Pentagon", um die Nachfrage bedienen zu können. Northrop Grumman investierte mehr als 1 Milliarde US-Dollar in neue Anlagen für Raketenmotoren.

Doch es gibt Zweifel an der Realisierbarkeit. Experten verweisen auf lange Vorlaufzeiten: Die Montage einer Rakete dauert bis zu zwei Jahre, Tests neuer Zulieferer können Monate beanspruchen und Hunderte Millionen kosten. Zwar hat die Trump-Regierung zusätzliche 25 Milliarden US-Dollar für Munitionsprogramme zugesagt, Analysten halten jedoch deutlich höhere Summen für nötig. "Unternehmen bauen solche Dinge nicht auf Spekulation", warnt Tom Karako vom Center for Strategic and International Studies.

Die Diskussion ist eng verknüpft mit geopolitischen Entwicklungen. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine 2022 hat sich die Frage verschärft, ob die USA ihre Kapazitäten rasch genug ausweiten können. Der jüngste Raketenverbrauch im Nahen Osten, als die USA während des Konflikts zwischen Israel und Iran hunderte High-End-Raketen abfeuerten, hat die Lager zusätzlich belastet.

Das Pentagon kündigte an, weitere Schritte zur Steigerung der Produktion einzuleiten. Armee-Sekretär Daniel Driscoll sprach von "massiven, substanziellen Änderungen in der Art und Weise, wie wir unsere Ausrüstung kaufen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



