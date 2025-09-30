    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    Marineschiffbauer TKMS erwartet weiter dynamische Nachfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS erwartet Umsatzsteigerung von 10% jährlich.
    • Rekordauftragsbuch von 18,6 Milliarden Euro vorhanden.
    • Dividende von 30-50% ab 2027 geplant.
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern Thyssenkrupp stehende Marineschiffbauer TKMS erwartet angesichts der vielfältigen Krisen und Kriege auf der Welt in den kommenden Jahren Rückenwind für seine Geschäfte. So soll der Umsatz mittelfristig um etwa zehn Prozent jährlich steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seinem ersten Kapitalmarkttag mit. Dabei erwartet Finanzvorstand Paul Glaser eine "beschleunigte Entwicklung gegen Ende des Betrachtungszeitraums".

    Dabei kann TKMS auf ein Rekordauftragsbuch von 18,6 Milliarden Euro (Ende Juni) bauen. Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll perspektivisch auf über sieben Prozent steigen. Dazu strebt der Konzern eine Dividendenausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns an. Erstmals soll diese 2027 für das Geschäftsjahr 2025/2026 ausgezahlt werden, hieß es. Thyssenkrupp will TKMS mittels eines Spin-offs an die Börse bringen, dies ist bislang noch für diesen Herbst geplant./nas/men

