Marineschiffbauer TKMS erwartet weiter dynamische Nachfrage
- TKMS erwartet Umsatzsteigerung von 10% jährlich.
- Rekordauftragsbuch von 18,6 Milliarden Euro vorhanden.
- Dividende von 30-50% ab 2027 geplant.
KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern Thyssenkrupp stehende Marineschiffbauer TKMS erwartet angesichts der vielfältigen Krisen und Kriege auf der Welt in den kommenden Jahren Rückenwind für seine Geschäfte. So soll der Umsatz mittelfristig um etwa zehn Prozent jährlich steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seinem ersten Kapitalmarkttag mit. Dabei erwartet Finanzvorstand Paul Glaser eine "beschleunigte Entwicklung gegen Ende des Betrachtungszeitraums".
Dabei kann TKMS auf ein Rekordauftragsbuch von 18,6 Milliarden Euro (Ende Juni) bauen. Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll perspektivisch auf über sieben Prozent steigen. Dazu strebt der Konzern eine Dividendenausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns an. Erstmals soll diese 2027 für das Geschäftsjahr 2025/2026 ausgezahlt werden, hieß es. Thyssenkrupp will TKMS mittels eines Spin-offs an die Börse bringen, dies ist bislang noch für diesen Herbst geplant./nas/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 11,34 auf Tradegate (30. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,15 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,08 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -4,06 %/-21,50 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EkelhAFD .... Eure braune Ideologie hat hier nichts zu suchen. Hier geht es um THYSSENKRUPP und TKMS .
….ach herrje, wenn Sachlichkeit und Neutralität schon als linksradikale Ansichten eingestuft werden 😂😂. Humor ist wer trotzdem lacht….
…um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist ein Börsenforum zu Thyssenkrupp. Hier hat politische Werbung – und insbesondere jede Form von Werbung für rechtsradikale Parteien – absolut nichts verloren. Pressefreiheit ist ein hohes Gut, doch an dieser Stelle gilt es, beim Thema zu bleiben. Ich bitte eindringlich, dies zu respektieren.“