    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold-Rally eskaliert seit Fed Zinsen gesenkt hat - Dollar-Dominanz am Ende?

    Seit der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole (22.August) ist Gold sogar um 15% gestiegen

    Seit die US-Notenbank Fed die Zinsen gesenkt hat, steigt Gold praktisch täglich auf ein neueres Allzeithoch (+3,5%). Seit der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole (22.August) ist Gold sogar um 15% gestiegen - während der Dollar-Index (Dollar gegen Währungskorb) jedoch unverändert ist. Das deutet darauf hin, dass nicht nur das Vertrauen in den Dollar, sondern das Vertrauen in FIAT-Währungen (Papiergeld) insgesamt unter Beschuss ist, weil mit der US-Notenbank Fed die führende Notenbank der Welt offensichtlich der Bekämpfung der Inflation keine Priorität mehr einräumt und sich lieber um den US-Arbeitsmarkt kümmert. Nun wahrscheinlich ab morgen der government shutdown in den USA..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.134,50€
    Basispreis
    15,96
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.279,88€
    Basispreis
    15,71
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Shutdown-Drama in den USA: Vance attackiert, Trump provoziert

    2. Goldpreis: Neues Allzeithoch bei 3.871 Dollar – US-Shutdown pusht

     

    Das Video "Gold-Rally eskaliert seit Fed Zinsen gesenkt hat - Dollar-Dominanz am Ende?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Gold-Rally eskaliert seit Fed Zinsen gesenkt hat - Dollar-Dominanz am Ende? Seit die US-Notenbank Fed die Zinsen gesenkt hat, steigt Gold praktisch täglich auf ein neueres Allzeithoch (+3,5%)