Gold-Rally eskaliert seit Fed Zinsen gesenkt hat - Dollar-Dominanz am Ende?

Seit die US-Notenbank Fed die Zinsen gesenkt hat, steigt Gold praktisch täglich auf ein neueres Allzeithoch (+3,5%). Seit der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole (22.August) ist Gold sogar um 15% gestiegen - während der Dollar-Index (Dollar gegen Währungskorb) jedoch unverändert ist. Das deutet darauf hin, dass nicht nur das Vertrauen in den Dollar, sondern das Vertrauen in FIAT-Währungen (Papiergeld) insgesamt unter Beschuss ist, weil mit der US-Notenbank Fed die führende Notenbank der Welt offensichtlich der Bekämpfung der Inflation keine Priorität mehr einräumt und sich lieber um den US-Arbeitsmarkt kümmert. Nun wahrscheinlich ab morgen der government shutdown in den USA..

Hinweise aus Video: