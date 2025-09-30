OpenAI glänzt mit Halbjahrsumsatz – doch der Cash-Burn bleibt gigantisch

Doch der rasante Umsatzanstieg geht mit enormen Kosten einher. OpenAI verbrannte allein im ersten Halbjahr rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Hauptursachen dafür seien die massiven Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie der Betrieb der milliardenschweren KI-Infrastruktur.

OpenAI hat im ersten Halbjahr 2025 rund 4,3 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Damit übertrifft der Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT bereits nach sechs Monaten den Gesamtumsatz des Vorjahres um rund 16 Prozent.

Milliarden für Forschung und Rechenleistung

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen beliefen sich demnach auf 6,7 Milliarden US-Dollar – ein Wert, der die hohen Ambitionen des Unternehmens unterstreicht, aber auch die Kapitalintensität im KI-Sektor offenlegt. Am Ende des Berichtszeitraums verfügte OpenAI noch über etwa 17,5 Milliarden US-Dollar in Barbeständen und Wertpapieren.

Für das Gesamtjahr peilt OpenAI laut den Finanzangaben einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar an. Parallel kalkuliert das Unternehmen mit einem Cash-Burn von rund 8,5 Milliarden US-Dollar.

Mitarbeiter-Verkäufe und Mega-Bewertung in Aussicht

Bereits im August hatte Reuters berichtet, dass OpenAI in frühen Gesprächen über einen Aktienverkauf sei, um Mitarbeitern den Teilverkauf ihrer Anteile zu ermöglichen. Im Rahmen einer solchen Transaktion könnte das Unternehmen mit rund 500 Milliarden US-Dollar bewertet werden – ein Niveau, das OpenAI zu einem der wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt machen würde.

Nvidia stärkt Allianz mit Milliarden-Investment

Erst vergangene Woche hatte Nvidia angekündigt, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren. Neben Kapitalzusagen will der Chipkonzern dem KI-Spezialisten auch Rechenzentrums-Chips in großem Umfang liefern. Damit festigt Nvidia seine Rolle als Schlüsselpartner in der KI-Industrie, die sich derzeit in einem hochkompetitiven Wettrennen um Marktanteile und technologische Führerschaft befindet.

