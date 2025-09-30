ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Totalenergies auf 58,50 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Overweight" trotz Senkung.
- Totalenergies muss Schuldenabbau bis Jahresende schaffen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 51,94 auf Tradegate (30. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 118,33 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+44,59 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 58,50 Euro
Auch DER AKTIONÄR sieht für die Aktien von TotalEnergies noch Luft nach oben. Der französische Energieriese ist stark und breit aufgestellt, verfügt über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur. Zudem ist die Aktie sehr günstig bewertet und bleibt damit weiterhin attraktiv. Indes hat sich die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,0 Prozent) in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld zuletzt relativ stabil entwickelt. TotalEnergies bleibt ein Kauf, der Stoppkurs kann weiterhin bei 41,00 Euro belassen werden.
