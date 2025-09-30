    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Totalenergies auf 58,50 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" trotz Senkung.
    • Totalenergies muss Schuldenabbau bis Jahresende schaffen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'
    Foto: Michel Spingler - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    48,62€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,82€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    TotalEnergies

    -1,93 %
    +2,33 %
    -1,30 %
    +0,42 %
    -10,77 %
    +12,03 %
    +86,32 %
    +64,30 %
    +367,30 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 51,94 auf Tradegate (30. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 118,33 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+44,59 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 58,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,50, was eine Steigerung von +10,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew …