JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 51,94 auf Tradegate (30. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 118,33 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+44,59 % bedeutet.