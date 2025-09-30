Aus 100 US-Dollar könnten 500 werden – Kiyosakis kühne Silber-Prognose!

Robert Kiyosaki, Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad", rät Anlegern aktuell zum Kauf von Silber. Auf der Plattform X erklärte er: "Wenn ich 100 $ hätte, in was würde ich investieren? Ich würde mehr Silbermünzen kaufen. Silber wurde jahrelang manipuliert." Er warnte seine Anhänger, die Gelegenheit nicht zu verpassen: "Im September 2025 wird Silber explodieren. Ich sage voraus, dass Ihre 100 $ in Silber in einem Jahr 500 $ wert sein werden. Ich kaufe morgen mehr. Bitte verpassen Sie nicht die Explosion von Silber."

Silber hat im laufenden Jahr bereits eine starke Performance hingelegt. Der Preis stieg von rund 28,92 US-Dollar je Unze Anfang 2025 auf über 46 US-Dollar Ende September – ein Plus von mehr als 55 Prozent und damit stärker als Gold. Die Treiber sind eine wachsende industrielle Nachfrage aus Elektronik, erneuerbaren Energien und Solarzellen sowie Versorgungsengpässe. HSBC erwartet für 2025 ein Angebotsdefizit von mehr als 200 Millionen Unzen. Hinzu kommen ein schwächerer US-Dollar, die Aussicht auf Zinssenkungen der US-Notenbank und geopolitische Risiken, die Silber als sicheren Hafen attraktiver machen.

Kiyosaki argumentiert seit Jahren, dass Silber unterbewertet und durch Manipulationen am Markt künstlich gedrückt worden sei. Nun sieht er eine historische Chance für Anleger. Seine Einschätzung spiegelt sich auch in seinem eigenen Portfolio wider: Gold, Silber und Bitcoin stehen im Zentrum seiner Anlagestrategie, die 2025 bislang fast 37 Prozent Rendite gebracht hat. Silber war dabei der größte Treiber. Gold kletterte über 3.800 US-Dollar pro Unze, Bitcoin zeigte sich trotz Schwankungen robust.

Parallel dazu warnte Kiyosaki in einem weiteren Beitrag vor der Fragilität klassischer Beschäftigung. Angesichts drohender Regierungsstillstände und möglicher Massenentlassungen erklärte er: "Regierungsstillstand? Massenentlassungen? Stehen Sie in der Schlange, um entlassen zu werden? Botschaft erhalten? Arbeitsplatzsicherheit ist ein Witz. Vielleicht ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, Unternehmer… statt Angestellter zu sein. Passen Sie auf sich auf."

Für ihn zeigt die aktuelle Lage: Fiat-Währungen verlieren an Kaufkraft, politische Blockaden schwächen das Vertrauen in den Staat. Wer Vermögen sichern will, müsse auf harte Assets wie Gold, Silber und Bitcoin setzen – oder unternehmerisch unabhängig werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion



