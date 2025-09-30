ÖKO-TEST zeichnet Mineralwasser, Cremeseife und Vitamin D mit Bestnote SEHR GUT aus / Dreimal "sehr gut" für NORMA-Produkte in der Ökotest Oktober-Ausgabe (FOTO)

Nürnberg (ots) - Kontinuierliche Verbesserungen zahlen sich aus: NORMA überzeugt

in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST mit gleich mehreren

ausgezeichneten Produkten. Bestnoten erhalten das stille Mineralwasser der

Eigenmarke SURF, die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT sowie die ELCURINA

Cremeseife - sie wurden von den Expertinnen und Experten jeweils mit "sehr gut"

bewertet.



Der Umwelt zuliebe: SURF Natürliches Mineralwasser Still





Das stille Mineralwasser der NORMA-Eigenmarke SURF überzeugt insbesondere durchdie Wasserqualität und nachhaltige Verpackung: Die Flaschen bestehen inzwischenzu 70 Prozent aus Rezyklat. Das Ergebnis im Test lautet zu Recht "sehr gut" -für reine Qualität im Geschmack und den klaren Schritt zu mehrUmweltbewusstsein. Abgerundet wird das Ergebnis durch den attraktiven Preis vonnur 0,29 Euro pro 1,5-Liter-Flasche, der das Produkt zu einer besonders fairenWahl für Verbraucherinnen und Verbraucher macht.Sonnenvitamin mit BestnoteBesonders in den sonnenärmeren Monaten greifen viele Menschen zuVitamin-D-Präparaten, um die ausreichende Versorgung mit dem wichtigenMikronährstoff sicherzustellen. Die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFITüberzeugen die Redaktion von ÖKO-TEST und erhalten die Bewertung "sehr gut".Neben den hochwertigen Inhaltsstoffen punktet das Produkt durch eine verbesserteund klare Deklaration. Damit bietet NORMA geprüfte Qualität zum günstigen Preisvon 2,69 Euro für 60 Tabletten.Spitzenqualität zum besten PreisAuch im Bereich Hygieneprodukte setzt NORMA Maßstäbe und bietet Qualität, dieüberzeugt. Die ELCURINA Cremeseife konnte sich im aktuellen ÖKO-TEST unter 43geprüften Flüssigseifen durchsetzen und erhielt die Bestnote "sehr gut". DieTesterinnen und Tester bestätigen keine bedenklichen Inhaltsstoffe - und das beieinem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis: 0,50 Euro für 500 ml machen dieCremeseife zu einer starken Wahl für den Alltag.NORMA bleibt auf QualitätskursDie aktuellen Ergebnisse unterstreichen einmal mehr: Hohe Qualität gibt es beiNORMA zum fairen Preis - bestätigt durch die unabhängigen Expertinnen undExperten von ÖKO-TEST. Damit bleibt der Lebensmittel-Discounter seinem Mottotreu und bietet Kundinnen und Kunden "Mehr fürs Geld".Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6128064OTS: NORMA