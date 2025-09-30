ÖKO-TEST zeichnet Mineralwasser, Cremeseife und Vitamin D mit Bestnote SEHR GUT aus / Dreimal "sehr gut" für NORMA-Produkte in der Ökotest Oktober-Ausgabe (FOTO)
in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST mit gleich mehreren
ausgezeichneten Produkten. Bestnoten erhalten das stille Mineralwasser der
Eigenmarke SURF, die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT sowie die ELCURINA
Cremeseife - sie wurden von den Expertinnen und Experten jeweils mit "sehr gut"
bewertet.
Der Umwelt zuliebe: SURF Natürliches Mineralwasser Still
die Wasserqualität und nachhaltige Verpackung: Die Flaschen bestehen inzwischen
zu 70 Prozent aus Rezyklat. Das Ergebnis im Test lautet zu Recht "sehr gut" -
für reine Qualität im Geschmack und den klaren Schritt zu mehr
Umweltbewusstsein. Abgerundet wird das Ergebnis durch den attraktiven Preis von
nur 0,29 Euro pro 1,5-Liter-Flasche, der das Produkt zu einer besonders fairen
Wahl für Verbraucherinnen und Verbraucher macht.
Sonnenvitamin mit Bestnote
Besonders in den sonnenärmeren Monaten greifen viele Menschen zu
Vitamin-D-Präparaten, um die ausreichende Versorgung mit dem wichtigen
Mikronährstoff sicherzustellen. Die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT
überzeugen die Redaktion von ÖKO-TEST und erhalten die Bewertung "sehr gut".
Neben den hochwertigen Inhaltsstoffen punktet das Produkt durch eine verbesserte
und klare Deklaration. Damit bietet NORMA geprüfte Qualität zum günstigen Preis
von 2,69 Euro für 60 Tabletten.
Spitzenqualität zum besten Preis
Auch im Bereich Hygieneprodukte setzt NORMA Maßstäbe und bietet Qualität, die
überzeugt. Die ELCURINA Cremeseife konnte sich im aktuellen ÖKO-TEST unter 43
geprüften Flüssigseifen durchsetzen und erhielt die Bestnote "sehr gut". Die
Testerinnen und Tester bestätigen keine bedenklichen Inhaltsstoffe - und das bei
einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis: 0,50 Euro für 500 ml machen die
Cremeseife zu einer starken Wahl für den Alltag.
NORMA bleibt auf Qualitätskurs
Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen einmal mehr: Hohe Qualität gibt es bei
NORMA zum fairen Preis - bestätigt durch die unabhängigen Expertinnen und
Experten von ÖKO-TEST. Damit bleibt der Lebensmittel-Discounter seinem Motto
treu und bietet Kundinnen und Kunden "Mehr fürs Geld".
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6128064
OTS: NORMA
