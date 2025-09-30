    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    ÖKO-TEST zeichnet Mineralwasser, Cremeseife und Vitamin D mit Bestnote SEHR GUT aus / Dreimal "sehr gut" für NORMA-Produkte in der Ökotest Oktober-Ausgabe (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Kontinuierliche Verbesserungen zahlen sich aus: NORMA überzeugt
    in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST mit gleich mehreren
    ausgezeichneten Produkten. Bestnoten erhalten das stille Mineralwasser der
    Eigenmarke SURF, die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT sowie die ELCURINA
    Cremeseife - sie wurden von den Expertinnen und Experten jeweils mit "sehr gut"
    bewertet.

    Der Umwelt zuliebe: SURF Natürliches Mineralwasser Still

    Das stille Mineralwasser der NORMA-Eigenmarke SURF überzeugt insbesondere durch
    die Wasserqualität und nachhaltige Verpackung: Die Flaschen bestehen inzwischen
    zu 70 Prozent aus Rezyklat. Das Ergebnis im Test lautet zu Recht "sehr gut" -
    für reine Qualität im Geschmack und den klaren Schritt zu mehr
    Umweltbewusstsein. Abgerundet wird das Ergebnis durch den attraktiven Preis von
    nur 0,29 Euro pro 1,5-Liter-Flasche, der das Produkt zu einer besonders fairen
    Wahl für Verbraucherinnen und Verbraucher macht.

    Sonnenvitamin mit Bestnote

    Besonders in den sonnenärmeren Monaten greifen viele Menschen zu
    Vitamin-D-Präparaten, um die ausreichende Versorgung mit dem wichtigen
    Mikronährstoff sicherzustellen. Die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT
    überzeugen die Redaktion von ÖKO-TEST und erhalten die Bewertung "sehr gut".
    Neben den hochwertigen Inhaltsstoffen punktet das Produkt durch eine verbesserte
    und klare Deklaration. Damit bietet NORMA geprüfte Qualität zum günstigen Preis
    von 2,69 Euro für 60 Tabletten.

    Spitzenqualität zum besten Preis

    Auch im Bereich Hygieneprodukte setzt NORMA Maßstäbe und bietet Qualität, die
    überzeugt. Die ELCURINA Cremeseife konnte sich im aktuellen ÖKO-TEST unter 43
    geprüften Flüssigseifen durchsetzen und erhielt die Bestnote "sehr gut". Die
    Testerinnen und Tester bestätigen keine bedenklichen Inhaltsstoffe - und das bei
    einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis: 0,50 Euro für 500 ml machen die
    Cremeseife zu einer starken Wahl für den Alltag.

    NORMA bleibt auf Qualitätskurs

    Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen einmal mehr: Hohe Qualität gibt es bei
    NORMA zum fairen Preis - bestätigt durch die unabhängigen Expertinnen und
    Experten von ÖKO-TEST. Damit bleibt der Lebensmittel-Discounter seinem Motto
    treu und bietet Kundinnen und Kunden "Mehr fürs Geld".

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6128064
    OTS: NORMA


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ÖKO-TEST zeichnet Mineralwasser, Cremeseife und Vitamin D mit Bestnote SEHR GUT aus / Dreimal "sehr gut" für NORMA-Produkte in der Ökotest Oktober-Ausgabe (FOTO) Kontinuierliche Verbesserungen zahlen sich aus: NORMA überzeugt in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST mit gleich mehreren ausgezeichneten Produkten. Bestnoten erhalten das stille Mineralwasser der Eigenmarke SURF, die Vitamin …