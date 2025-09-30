    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte erwartet laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis, das drei Prozent unter dem Vorjahreswert liegen wird. Sie verwies dabei auf geringere Absatzmengen und ungünstigere Wechselkurse des Farben- und Lackeherstellers. Positive Effekte durch den Preis- und Produktmix sowie Einsparungen dürften davon mehr als aufgezehrt werden./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 67
    Kursziel alt: 67
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte erwartet laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis, das drei Prozent …