DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte erwartet laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis, das drei Prozent unter dem Vorjahreswert liegen wird. Sie verwies dabei auf geringere Absatzmengen und ungünstigere Wechselkurse des Farben- und Lackeherstellers. Positive Effekte durch den Preis- und Produktmix sowie Einsparungen dürften davon mehr als aufgezehrt werden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.