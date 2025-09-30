Deutsche Lufthansa Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.09.2025

Mit einer Performance von -4,19 % musste die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Lufthansa-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,51 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +6,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,06 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,71 % 1 Monat -2,28 % 3 Monate +9,51 % 1 Jahr +18,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie, die durch Streiks, geplanten Stellenabbau und hohe Verluste in der Kernmarke belastet wird. Analysten setzen das Kursziel auf 5 Euro, während einige Nutzer die Aktie als Short-Kandidaten betrachten. Die Unsicherheit über die Zukunft und die drohenden Streiks führen zu einer pessimistischen Marktstimmung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,01 Mrd.EUR wert.

Angesichts des drohenden "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Der Leitindex Dax gab um 0,22 Prozent auf 23.692 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Management habe die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität überzeugend dargelegt, schrieb Ruairi …

Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.