DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Mitch Collett rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht für das dritte Quartal mit einem Volumenrückgang um 2,8 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der organische Umsatz dürfte dank des Preis- und Produktmixes etwas gestiegen sein. Das operative Jahres-Gewinnziel dürfte von dem Brauereikonzern bestätigt werden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 50,36EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
