DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Mitch Collett rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht für das dritte Quartal mit einem Volumenrückgang um 2,8 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der organische Umsatz dürfte dank des Preis- und Produktmixes etwas gestiegen sein. Das operative Jahres-Gewinnziel dürfte von dem Brauereikonzern bestätigt werden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 50,36EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

