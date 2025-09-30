Budimex Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2025

Mit einer Performance von -0,27 % musste die Budimex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Budimex mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,87 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Budimex Aktie damit um -3,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,42 % gewonnen.

Budimex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,67 % 1 Monat -5,66 % 3 Monate -9,87 % 1 Jahr -17,02 %

Informationen zur Budimex Aktie

Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,02 Mrd. wert.

Budimex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.