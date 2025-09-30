    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vorstandswahl beim Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit bewährten Kräften in die Zukunft

    Neustadt a. d. W. (ots) - Erfahrung, Engagement, Expertise und Einigkeit: Auf
    der Mitgliedervertreterversammlung des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte
    Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Jörg
    Strötzel (Vorsitzender), Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Ämtern
    bestätigt und für weitere fünf Jahre wiedergewählt.

    Die Vorstandswahl war der wichtigste Tagesordnungspunkt in einer konstruktiven
    Mitgliedervertreterversammlung des größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands.
    Der Vorstand der VLH wurde ohne Beanstandungen entlastet, und es herrschte
    Einigkeit darüber, dass die bewährten Kräfte das Ruder weiterhin in der Hand
    halten sollen.

    So wählte die Versammlung erneut Jörg Strötzel zum Vorstandsvorsitzenden und
    bestätigte auch Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Vorstandsämtern. Die
    neue fünfjährige Legislaturperiode beginnt am 1. Januar 2026. Das bisherige
    vierte Vorstandsmitglied Adrian Weiß scheidet zum 31. Dezember 2025 aus dem
    VLH-Vorstand aus.

    VLH-Vorstand geht mit viel Elan in die neue Legislaturperiode

    "Ich freue mich sehr, dass wir als starkes Dreierteam die Herausforderungen in
    den kommenden Jahren angehen können. Wir ergänzen uns hervorragend, und unsere
    Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt", betont Jörg Strötzel. Der
    Steuerberater gehört dem VLH-Vorstand bereits seit 1991 an und amtiert seit 1996
    als dessen Vorsitzender.

    "Zuverlässigkeit, Unterstützung, Kompetenz und Ambition sind vier unserer acht
    VLH-Werte, und diese spiegeln sich auch in unserer Vorstandsarbeit wider. Auch
    deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir als Dreierteam die kommenden Jahre
    erfolgreich gestalten werden", sagt Georg Hennings, der dem VLH-Vorstand seit
    2018 angehört.

    "Das Steuerrecht ist stetig im Wandel, und auch die zunehmende Digitalisierung
    stellt unsere Branche vor Herausforderungen. Die Weichen für die Zukunft haben
    wir im Vorstand bereits gestellt, und ich bin froh, dass wir auch weiterhin in
    dieser Konstellation zusammenarbeiten können", so Uwe Rauhöft, der dem
    VLH-Vorstand seit 2021 angehört und zudem Vorstandsvorsitzender des
    Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL) ist.

    Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

    Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
    als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
    Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
    VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
    Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
    sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
    der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

    Pressekontakt:

    Steffen Gall
    Lohnsteuerhilfeverein
    Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)
    Fritz-Voigt-Str. 13
    67433 Neustadt a.d. Weinstraße

    Tel.: 06321 4901-0
    Fax: 06321 4901-49

    E-Mail: mailto:presse@vlh.de
    Web: http://www.vlh.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6128086
    OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vorstandswahl beim Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe Mit bewährten Kräften in die Zukunft Erfahrung, Engagement, Expertise und Einigkeit: Auf der Mitgliedervertreterversammlung des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Jörg Strötzel (Vorsitzender), Georg Hennings und Uwe …