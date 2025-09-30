Mit bewährten Kräften in die Zukunft

Neustadt a. d. W. (ots) - Erfahrung, Engagement, Expertise und Einigkeit: Auf

der Mitgliedervertreterversammlung des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Jörg

Strötzel (Vorsitzender), Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Ämtern

bestätigt und für weitere fünf Jahre wiedergewählt.



Die Vorstandswahl war der wichtigste Tagesordnungspunkt in einer konstruktiven

Mitgliedervertreterversammlung des größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands.

Der Vorstand der VLH wurde ohne Beanstandungen entlastet, und es herrschte

Einigkeit darüber, dass die bewährten Kräfte das Ruder weiterhin in der Hand

halten sollen.





So wählte die Versammlung erneut Jörg Strötzel zum Vorstandsvorsitzenden und

bestätigte auch Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Vorstandsämtern. Die

neue fünfjährige Legislaturperiode beginnt am 1. Januar 2026. Das bisherige

vierte Vorstandsmitglied Adrian Weiß scheidet zum 31. Dezember 2025 aus dem

VLH-Vorstand aus.



VLH-Vorstand geht mit viel Elan in die neue Legislaturperiode



"Ich freue mich sehr, dass wir als starkes Dreierteam die Herausforderungen in

den kommenden Jahren angehen können. Wir ergänzen uns hervorragend, und unsere

Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt", betont Jörg Strötzel. Der

Steuerberater gehört dem VLH-Vorstand bereits seit 1991 an und amtiert seit 1996

als dessen Vorsitzender.



"Zuverlässigkeit, Unterstützung, Kompetenz und Ambition sind vier unserer acht

VLH-Werte, und diese spiegeln sich auch in unserer Vorstandsarbeit wider. Auch

deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir als Dreierteam die kommenden Jahre

erfolgreich gestalten werden", sagt Georg Hennings, der dem VLH-Vorstand seit

2018 angehört.



"Das Steuerrecht ist stetig im Wandel, und auch die zunehmende Digitalisierung

stellt unsere Branche vor Herausforderungen. Die Weichen für die Zukunft haben

wir im Vorstand bereits gestellt, und ich bin froh, dass wir auch weiterhin in

dieser Konstellation zusammenarbeiten können", so Uwe Rauhöft, der dem

VLH-Vorstand seit 2021 angehört und zudem Vorstandsvorsitzender des

Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL) ist.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.

Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen

der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.



