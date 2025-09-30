Vorstandswahl beim Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe
Mit bewährten Kräften in die Zukunft
Neustadt a. d. W. (ots) - Erfahrung, Engagement, Expertise und Einigkeit: Auf
der Mitgliedervertreterversammlung des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte
Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Jörg
Strötzel (Vorsitzender), Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Ämtern
bestätigt und für weitere fünf Jahre wiedergewählt.
Die Vorstandswahl war der wichtigste Tagesordnungspunkt in einer konstruktiven
Mitgliedervertreterversammlung des größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands.
Der Vorstand der VLH wurde ohne Beanstandungen entlastet, und es herrschte
Einigkeit darüber, dass die bewährten Kräfte das Ruder weiterhin in der Hand
halten sollen.
So wählte die Versammlung erneut Jörg Strötzel zum Vorstandsvorsitzenden und
bestätigte auch Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Vorstandsämtern. Die
neue fünfjährige Legislaturperiode beginnt am 1. Januar 2026. Das bisherige
vierte Vorstandsmitglied Adrian Weiß scheidet zum 31. Dezember 2025 aus dem
VLH-Vorstand aus.
VLH-Vorstand geht mit viel Elan in die neue Legislaturperiode
"Ich freue mich sehr, dass wir als starkes Dreierteam die Herausforderungen in
den kommenden Jahren angehen können. Wir ergänzen uns hervorragend, und unsere
Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt", betont Jörg Strötzel. Der
Steuerberater gehört dem VLH-Vorstand bereits seit 1991 an und amtiert seit 1996
als dessen Vorsitzender.
"Zuverlässigkeit, Unterstützung, Kompetenz und Ambition sind vier unserer acht
VLH-Werte, und diese spiegeln sich auch in unserer Vorstandsarbeit wider. Auch
deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir als Dreierteam die kommenden Jahre
erfolgreich gestalten werden", sagt Georg Hennings, der dem VLH-Vorstand seit
2018 angehört.
"Das Steuerrecht ist stetig im Wandel, und auch die zunehmende Digitalisierung
stellt unsere Branche vor Herausforderungen. Die Weichen für die Zukunft haben
wir im Vorstand bereits gestellt, und ich bin froh, dass wir auch weiterhin in
dieser Konstellation zusammenarbeiten können", so Uwe Rauhöft, der dem
VLH-Vorstand seit 2021 angehört und zudem Vorstandsvorsitzender des
Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL) ist.
Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands
Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.
Pressekontakt:
Steffen Gall
Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)
Fritz-Voigt-Str. 13
67433 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel.: 06321 4901-0
Fax: 06321 4901-49
E-Mail: mailto:presse@vlh.de
Web: http://www.vlh.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6128086
OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH
