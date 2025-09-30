Epigenica AB bringt den bahnbrechenden EpiFinder(TM) GenomePro auf den Markt - Entschlüsselung des Epigenoms mit beispiellosem Hochdurchsatz und Multiplexing-Funktionen
Solna, Schweden (ots/PRNewswire) - Epigenica AB, das führende Unternehmen im
Bereich der epigenomischen Innovation, gibt mit Stolz die Einführung des
EpiFinder(TM) GenomePro-Produkts bekannt, das seine hochmoderne Plattform für
fortschrittliche epigenomische Forschung nutzt.
Der EpiFinder(TM) GenomePro ermöglicht es Forschern, die komplexe Landschaft der
posttranslationalen Histonmodifikationen (hPTMs) und der DNA-Methylierung mit
gleichzeitig beispiellos hohem Durchsatz und hoher Kosteneffizienz zu erforschen
und dabei eine außergewöhnliche Datenqualität zu gewährleisten.
EpiFinder(TM) GenomePro, die Next-Gen-Version des EpiFinder(TM) Genome, bietet
optimierte Reagenzien und kürzere Protokolle für die Analyse von 24 Proben in
einem einzigen Lauf. Mit EpiFinder(TM) GenomePro erhalten Forscher robuste
quantitative Daten für 192 genomweite Chromatin Immunoprecipitation Sequencing
(ChIP-Seq) Profile für mehrere hPTMs und DNA-Methylierung aus minimalen
Probenmengen. Die geringeren Kosten pro Probe sind ein entscheidender Vorteil,
der groß angelegte Studien leichter zugänglich macht als je zuvor.
EpiFinder(TM) GenomePro verfügt über ein flexibles Design, das es Forschenden
ermöglicht, ihre gewünschten hPTMs mit oder ohne DNA-Methylierung auszuwählen.
Die Open-Source-Pipeline für die Datenanalyse gewährleistet eine optimierte
Datenanalyse mit beispielloser Transparenz und Reproduzierbarkeit.
"Mit EpiFinder(TM) GenomePro setzen wir einen neuen Standard in der
epigenomischen Forschung", sagte Mohamad Takwa, CEO von Epigenica AB. "Unsere
Vision ist es, eine Plattform bereitzustellen, die wertvolle Erkenntnisse
liefert und es den Forschern ermöglicht, komplexe biologische Fragestellungen in
einem noch nie dagewesenen Umfang und Umfang zu bearbeiten.
EpiFinder(TM) GenomePro ist in der Lage, die Forschung in verschiedenen
therapeutischen Bereichen voranzutreiben und dabei zu helfen, die epigenetischen
Mechanismen zu entschlüsseln, die für den Ausbruch und das Fortschreiten von
Krankheiten verantwortlich sind und das Ansprechen von Patientinnen und
Patienten auf die Behandlung vorhersagen. Durch die Bereitstellung
hochauflösender, umfassender epigenomischer Daten versetzt EpiFinder(TM)
GenomePro Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Lage, neue Biomarker
zu entdecken, komplexe Krankheitsprozessea abzubilden und Erkenntnisse zu
gewinnen, die die Entwicklung zielgerichteter, präziser Therapien ermöglichen.
Seine Vielseitigkeit ermöglicht die Erforschung des gesamten Spektrums der
epigenetischen Regulierung und die Umsetzung der Erkenntnisse in umsetzbare
Strategien zum Verständnis und zur Behandlung von Krankheiten.
