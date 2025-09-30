    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Epigenica AB bringt den bahnbrechenden EpiFinder(TM) GenomePro auf den Markt - Entschlüsselung des Epigenoms mit beispiellosem Hochdurchsatz und Multiplexing-Funktionen

    Solna, Schweden (ots/PRNewswire) - Epigenica AB, das führende Unternehmen im
    Bereich der epigenomischen Innovation, gibt mit Stolz die Einführung des
    EpiFinder(TM) GenomePro-Produkts bekannt, das seine hochmoderne Plattform für
    fortschrittliche epigenomische Forschung nutzt.

    Der EpiFinder(TM) GenomePro ermöglicht es Forschern, die komplexe Landschaft der
    posttranslationalen Histonmodifikationen (hPTMs) und der DNA-Methylierung mit
    gleichzeitig beispiellos hohem Durchsatz und hoher Kosteneffizienz zu erforschen
    und dabei eine außergewöhnliche Datenqualität zu gewährleisten.

    EpiFinder(TM) GenomePro, die Next-Gen-Version des EpiFinder(TM) Genome, bietet
    optimierte Reagenzien und kürzere Protokolle für die Analyse von 24 Proben in
    einem einzigen Lauf. Mit EpiFinder(TM) GenomePro erhalten Forscher robuste
    quantitative Daten für 192 genomweite Chromatin Immunoprecipitation Sequencing
    (ChIP-Seq) Profile für mehrere hPTMs und DNA-Methylierung aus minimalen
    Probenmengen. Die geringeren Kosten pro Probe sind ein entscheidender Vorteil,
    der groß angelegte Studien leichter zugänglich macht als je zuvor.

    EpiFinder(TM) GenomePro verfügt über ein flexibles Design, das es Forschenden
    ermöglicht, ihre gewünschten hPTMs mit oder ohne DNA-Methylierung auszuwählen.
    Die Open-Source-Pipeline für die Datenanalyse gewährleistet eine optimierte
    Datenanalyse mit beispielloser Transparenz und Reproduzierbarkeit.

    "Mit EpiFinder(TM) GenomePro setzen wir einen neuen Standard in der
    epigenomischen Forschung", sagte Mohamad Takwa, CEO von Epigenica AB. "Unsere
    Vision ist es, eine Plattform bereitzustellen, die wertvolle Erkenntnisse
    liefert und es den Forschern ermöglicht, komplexe biologische Fragestellungen in
    einem noch nie dagewesenen Umfang und Umfang zu bearbeiten.

    EpiFinder(TM) GenomePro ist in der Lage, die Forschung in verschiedenen
    therapeutischen Bereichen voranzutreiben und dabei zu helfen, die epigenetischen
    Mechanismen zu entschlüsseln, die für den Ausbruch und das Fortschreiten von
    Krankheiten verantwortlich sind und das Ansprechen von Patientinnen und
    Patienten auf die Behandlung vorhersagen. Durch die Bereitstellung
    hochauflösender, umfassender epigenomischer Daten versetzt EpiFinder(TM)
    GenomePro Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Lage, neue Biomarker
    zu entdecken, komplexe Krankheitsprozessea abzubilden und Erkenntnisse zu
    gewinnen, die die Entwicklung zielgerichteter, präziser Therapien ermöglichen.
    Seine Vielseitigkeit ermöglicht die Erforschung des gesamten Spektrums der
    epigenetischen Regulierung und die Umsetzung der Erkenntnisse in umsetzbare
    Strategien zum Verständnis und zur Behandlung von Krankheiten.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Epigenica AB bringt den bahnbrechenden EpiFinder(TM) GenomePro auf den Markt - Entschlüsselung des Epigenoms mit beispiellosem Hochdurchsatz und Multiplexing-Funktionen Epigenica AB, das führende Unternehmen im Bereich der epigenomischen Innovation, gibt mit Stolz die Einführung des EpiFinder(TM) GenomePro-Produkts bekannt, das seine hochmoderne Plattform für fortschrittliche epigenomische Forschung nutzt. Der …