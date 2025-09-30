Epigenica AB bringt den bahnbrechenden EpiFinder(TM) GenomePro auf den Markt - Entschlüsselung des Epigenoms mit beispiellosem Hochdurchsatz und Multiplexing-Funktionen

Solna, Schweden (ots/PRNewswire) - Epigenica AB, das führende Unternehmen im

Bereich der epigenomischen Innovation, gibt mit Stolz die Einführung des

EpiFinder(TM) GenomePro-Produkts bekannt, das seine hochmoderne Plattform für

fortschrittliche epigenomische Forschung nutzt.



Der EpiFinder(TM) GenomePro ermöglicht es Forschern, die komplexe Landschaft der

posttranslationalen Histonmodifikationen (hPTMs) und der DNA-Methylierung mit

gleichzeitig beispiellos hohem Durchsatz und hoher Kosteneffizienz zu erforschen

und dabei eine außergewöhnliche Datenqualität zu gewährleisten.





EpiFinder(TM) GenomePro, die Next-Gen-Version des EpiFinder(TM) Genome, bietetoptimierte Reagenzien und kürzere Protokolle für die Analyse von 24 Proben ineinem einzigen Lauf. Mit EpiFinder(TM) GenomePro erhalten Forscher robustequantitative Daten für 192 genomweite Chromatin Immunoprecipitation Sequencing(ChIP-Seq) Profile für mehrere hPTMs und DNA-Methylierung aus minimalenProbenmengen. Die geringeren Kosten pro Probe sind ein entscheidender Vorteil,der groß angelegte Studien leichter zugänglich macht als je zuvor.EpiFinder(TM) GenomePro verfügt über ein flexibles Design, das es Forschendenermöglicht, ihre gewünschten hPTMs mit oder ohne DNA-Methylierung auszuwählen.Die Open-Source-Pipeline für die Datenanalyse gewährleistet eine optimierteDatenanalyse mit beispielloser Transparenz und Reproduzierbarkeit."Mit EpiFinder(TM) GenomePro setzen wir einen neuen Standard in derepigenomischen Forschung", sagte Mohamad Takwa, CEO von Epigenica AB. "UnsereVision ist es, eine Plattform bereitzustellen, die wertvolle Erkenntnisseliefert und es den Forschern ermöglicht, komplexe biologische Fragestellungen ineinem noch nie dagewesenen Umfang und Umfang zu bearbeiten.EpiFinder(TM) GenomePro ist in der Lage, die Forschung in verschiedenentherapeutischen Bereichen voranzutreiben und dabei zu helfen, die epigenetischenMechanismen zu entschlüsseln, die für den Ausbruch und das Fortschreiten vonKrankheiten verantwortlich sind und das Ansprechen von Patientinnen undPatienten auf die Behandlung vorhersagen. Durch die Bereitstellunghochauflösender, umfassender epigenomischer Daten versetzt EpiFinder(TM)GenomePro Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Lage, neue Biomarkerzu entdecken, komplexe Krankheitsprozessea abzubilden und Erkenntnisse zugewinnen, die die Entwicklung zielgerichteter, präziser Therapien ermöglichen.Seine Vielseitigkeit ermöglicht die Erforschung des gesamten Spektrums derepigenetischen Regulierung und die Umsetzung der Erkenntnisse in umsetzbareStrategien zum Verständnis und zur Behandlung von Krankheiten.