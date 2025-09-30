Wirtschaft
Inflationsrate zieht spürbar an
Foto: Bio-Produkte im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland zieht deutlich an. Das zeigen bereits erste Daten aus den Bundesländern, die am Dienstagmorgen veröffentlicht wurden. Die bundesweite Inflationsrate wird erst am frühen Nachmittag veröffentlicht, doch die Tendenz ist bereits eindeutig: in nahezu allen Bundesländern gehen die Zahlen nach oben.
NRW meldet einen Anstieg der Teuerung im September auf 2,3 Prozent, nach vorher 2,0 Prozent. In Bayern klettern die Preise von 2,1 auf 2,4 Prozent, in Niedersachsen von 2,2 auf 2,3 Prozent. Von den Bundesländern, die bereits Zahlen gemeldet haben, verzeichnet nur Sachsen eine gleichbleibende Inflationsrate im September von 2,2 Prozent.
Auf Basis der Länderdaten ist ein Anstieg der bundesweiten Inflationsrate von 2,2 Prozent im August auf 2,4 Prozent zu erwarten. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung für September um 14 Uhr.
NRW meldet einen Anstieg der Teuerung im September auf 2,3 Prozent, nach vorher 2,0 Prozent. In Bayern klettern die Preise von 2,1 auf 2,4 Prozent, in Niedersachsen von 2,2 auf 2,3 Prozent. Von den Bundesländern, die bereits Zahlen gemeldet haben, verzeichnet nur Sachsen eine gleichbleibende Inflationsrate im September von 2,2 Prozent.
Auf Basis der Länderdaten ist ein Anstieg der bundesweiten Inflationsrate von 2,2 Prozent im August auf 2,4 Prozent zu erwarten. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung für September um 14 Uhr.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keks911 schrieb 27.09.25, 10:13
mitdiskutieren »
wäre gut:
White House: New US tariffs on medicines don’t apply to EU
....The new 100 per cent import tariff on pharmaceutical products and medicines announced by US president Donald Trump does not apply to countries that already have a trade deal with the United States. This was confirmed by a White House spokesperson to Reuters, after the European Commission reported earlier on Friday that the tariff does not apply to the European Union.
Pharmaceutical products are currently exempt from tariffs. The recent EU-US trade agreement stipulates that potential tariffs on these products will be limited to 15 per cent.....
https://www.belganewsagency.eu/white-house-new-us-tariffs-on-medicines-dont-apply-to-eu
keks911 schrieb 26.09.25, 12:21
mitdiskutieren »
glaube ich leider nicht (persönliche Meinung)
Die EU-Kommission erwartet, dass Pharmaexporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten von den angekündigten US-Zöllen in Höhe von 100 Prozent ausgenommen sind. Eine gemeinsame Erklärung der EU und USA legt eine Zollobergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte im Pharmabereich fest.
Stock3 12:20
https://stock3.com/news/live#!Ticker/Feed/?Ungefiltert
OttoNormal55 schrieb 24.09.25, 14:25
mitdiskutieren »
Die "<50%" Aussage stammt von einem Mitarbeiter von Union Invest, nicht von Andersen selbst.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte