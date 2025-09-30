DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts der Veräußerung von US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktionen, die auch den Verkauf eines Standorts Service Steel Warehouse umfassen, seien klein, aber von Vorteil für die relative Profitabilität, schrieb Lars Vom-Cleff am Montag./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 5,84EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

