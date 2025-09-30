    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    Neue Regeln, alter Konflikt

    Die UBS warnt vor den Kapitalplänen der Schweiz!

    Die UBS wehrt sich gegen die geplanten Kapitalvorgaben der Schweiz. Sie warnt vor Nachteilen für die Wettbewerbsfähigkeit, den Finanzplatz und die Wirtschaft.

    Die UBS hat die geplanten Vorgaben der Schweizer Regierung zur Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen scharf kritisiert. Die Maßnahmen seien "unverhältnismäßig" und "realitätsfremd", erklärte das Institut am Dienstag in einer Stellungnahme zur laufenden Konsultation. Die Pläne würden nicht nur die Bank, sondern auch den Finanzplatz und die Wirtschaft des Landes schwächen.

    Hintergrund: Lehren aus der Credit-Suisse-Krise

    Die Eidgenossenschaft reagiert mit den Vorschlägen auf die Krise der Credit Suisse im Jahr 2023, die in der staatlich orchestrierten Übernahme durch die UBS endete. Ziel sei es, das Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen und eine erneute Rettungsaktion mit Steuergeldern zu verhindern. Die UBS betonte, sie unterstütze grundsätzlich das Bestreben, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und den regulatorischen Rahmen zu stärken. "Die derzeit vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen erfüllen diese Kriterien jedoch nicht", erklärte die Bank.

    Milliardenbelastung für UBS

    Nach Berechnungen des Instituts müsste die UBS infolge der Übernahme von Credit Suisse und der regulatorischen Anpassungen zusätzlich rund 42 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital vorhalten. Dies entspräche einer harten Kernkapitalquote von 19 Prozent. Laut der UBS liegt dieser Wert etwa 50 Prozent über dem Niveau vergleichbarer Banken in Europa und den Vereinigten Staaten. Damit stünde die Bank in einem erheblichen Wettbewerbsnachteil.

    Die Regierung will die Vorgaben ohne parlamentarisches Verfahren durchsetzen. So sollen auch bestimmte Bilanzpositionen wie Software und latente Steueransprüche nicht länger zum Kernkapital zählen. Dies würde die Anforderungen um weitere 11 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die UBS hält diesen Ausschluss für unbegründet und kritisiert, dass er Kapital "ohne sachliche Rechtfertigung" vernichte.

    Offene Flanken im Dialog

    Sowohl das Finanzministerium als auch die UBS haben signalisiert, zu Kompromissen bereit zu sein. Dennoch warnt die Bank, dass die geplanten Regeln die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz massiv untergraben würden. Sie nähmen zudem "unzureichend Rücksicht auf die tatsächlichen Lehren aus der Credit-Suisse-Krise".

    Die Regierung will die eingegangenen Stellungnahmen von Banken, Verbänden und Parteien nun prüfen und anschließend über das weitere Vorgehen entscheiden.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 35,19EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
