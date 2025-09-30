    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Car Sharing kann sich bei der Kfz-Versicherung auszahlen / Mit unfallfrei genutzten Car-Sharing-Zeiten solide Schadensfreiheitsrabatte erreichen

    Berlin (ots) - Mobilität ist im Wandel. In urbanen Räumen gewinnt Car-Sharing
    zunehmend an Bedeutung. Doch individuelle Mobilitätsentscheidungen sind selten
    dauerhaft: Lebensphasen, Wohnorte und Bedürfnisse ändern sich. Die gute
    Nachricht: Wer vom geteilten zum eigenen Fahrzeug wechselt, muss dieses nicht
    zwangsläufig komplett ohne Schadenfreiheitsrabatt versichern.

    Immer mehr Menschen setzen in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München auf
    Car-Sharing. Insbesondere Wenigfahrer sparen Kosten und bleiben flexibel durch
    die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Fahrzeugtypen zu nutzen. Die
    Umweltfreundlichkeit der meist modernen Flotten mit vielen E-Autos und geringere
    Probleme bei der Parkplatzsuche sind ein weiteres Plus. Problematisch kann es
    jedoch werden, wenn sich die Lebensumstände ändern - etwa durch einen Umzug aufs
    Land oder die Gründung einer Familie - und plötzlich doch ein eigenes Auto
    benötigt wird.

    "Für viele Menschen, die bislang kein eigenes Fahrzeug hatten, kann der Einstieg
    in die Kfz-Versicherung teuer werden", sagt Alexander Held, Kfz- und
    Versicherungsexperte der Verti Versicherung AG. Denn in der Regel beginne man
    ohne Schadenfreiheitsrabatt. "Das bedeutet dann: relativ hohe Beiträge, obwohl
    man möglicherweise über Jahre hinweg regelmäßig und unfallfrei mit
    Car-Sharing-Fahrzeugen unterwegs war", erklärt Held.

    Diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher Fahrerfahrung und
    versicherungstechnischer Einstufung stelle für viele einen unnötigen Nachteil
    dar. Einige Versicherer, zu denen auch Verti zählt, haben einen Tarif
    entwickelt, der unfallfrei genutzte Car-Sharing-Zeiten anerkennt, sofern ein
    entsprechender Nachweis erbracht wird. "Damit lässt sich auch ohne Fahrerfahrung
    mit einem eigenen Fahrzeug eine günstige Schadenfreiheitsklasse erreichen - ein
    Vorteil, den viele junge Fahrer ansonsten erst über Jahre aufbauen müssten", so
    Held.

    Die Anerkennung von Car-Sharing-Erfahrung in der Kfz-Versicherung ist mehr als
    nur ein kundenfreundlicher Schritt - sie spiegelt den Wandel unserer
    Mobilitätskultur wider. "Kfz-Versicherer, die moderne Mobilität verstehen,
    bieten moderne Lösungen: Und das zeigt sich daran, dass sie die individuellen
    Lebensrealtitäten ihrer Kunden ernst nehmen", erläutert der
    Versicherungsexperte.

    Mehr Informationen zum Thema unter
    https://www.verti.de/autoversicherung/danke-car-sharing-tarif/ .

    Vorteile von Car-Sharing

    - Keine Fixkosten: Nutzer zahlen nur bei tatsächlicher Nutzung. Regelmäßige
    Kosten für die Versicherung oder einen Stellplatz entfallen.

    - Wartung nicht notwendig: Reifenwechsel, Reinigungen und notwendige Reparaturen
    werden vom Car-Sharing-Anbieter übernommen.

    - Flexible Fahrzeugwahl: Zugriff auf verschiedene Fahrzeugtypen - vom Kleinwagen
    bis zum Transporter oder E-Auto - je nach Bedarf.

    - Umweltfreundlich: Viele Anbieter setzen auf Elektrofahrzeuge oder moderne,
    emissionsarme Modelle. Weniger Fahrzeuge insgesamt bedeuten weniger CO2-Ausstoß.

    Vorteile eines eigenen Autos

    - Ständige Verfügbarkeit: Das Fahrzeug steht jederzeit bereit, unabhängig von
    Standort oder Anbieter.

    - Persönliche Ausstattung: Ob Kindersitz, Hundedecke oder Dachbox: Die
    individuell gewünschte Ausstattung ist immer dabei

    - Versicherungsvorteile: Schadenfreiheitsrabatte werden über die Jahre aufgebaut
    und führen zu günstigeren Beiträgen.

    - Unabhängigkeit von externen Diensten: Keine Abhängigkeit von einer App,
    bestimmten Verfügbarkeiten oder einem Buchungssystem.

    Pressekontakt:

    Verti Versicherung AG
    Sonja Schmitt
    Pressesprecherin
    Telefon: +49 3328 424 -3998
    E-Mail: mailto:presse@verti.de
    Rheinstraße 7A
    14513 Berlin/Teltow

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43258/6128094
    OTS: Verti Versicherung AG




