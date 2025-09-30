Car Sharing kann sich bei der Kfz-Versicherung auszahlen / Mit unfallfrei genutzten Car-Sharing-Zeiten solide Schadensfreiheitsrabatte erreichen

Berlin (ots) - Mobilität ist im Wandel. In urbanen Räumen gewinnt Car-Sharing

zunehmend an Bedeutung. Doch individuelle Mobilitätsentscheidungen sind selten

dauerhaft: Lebensphasen, Wohnorte und Bedürfnisse ändern sich. Die gute

Nachricht: Wer vom geteilten zum eigenen Fahrzeug wechselt, muss dieses nicht

zwangsläufig komplett ohne Schadenfreiheitsrabatt versichern.



Immer mehr Menschen setzen in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München auf

Car-Sharing. Insbesondere Wenigfahrer sparen Kosten und bleiben flexibel durch

die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Fahrzeugtypen zu nutzen. Die

Umweltfreundlichkeit der meist modernen Flotten mit vielen E-Autos und geringere

Probleme bei der Parkplatzsuche sind ein weiteres Plus. Problematisch kann es

jedoch werden, wenn sich die Lebensumstände ändern - etwa durch einen Umzug aufs

Land oder die Gründung einer Familie - und plötzlich doch ein eigenes Auto

benötigt wird.





"Für viele Menschen, die bislang kein eigenes Fahrzeug hatten, kann der Einstieg

in die Kfz-Versicherung teuer werden", sagt Alexander Held, Kfz- und

Versicherungsexperte der Verti Versicherung AG. Denn in der Regel beginne man

ohne Schadenfreiheitsrabatt. "Das bedeutet dann: relativ hohe Beiträge, obwohl

man möglicherweise über Jahre hinweg regelmäßig und unfallfrei mit

Car-Sharing-Fahrzeugen unterwegs war", erklärt Held.



Diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher Fahrerfahrung und

versicherungstechnischer Einstufung stelle für viele einen unnötigen Nachteil

dar. Einige Versicherer, zu denen auch Verti zählt, haben einen Tarif

entwickelt, der unfallfrei genutzte Car-Sharing-Zeiten anerkennt, sofern ein

entsprechender Nachweis erbracht wird. "Damit lässt sich auch ohne Fahrerfahrung

mit einem eigenen Fahrzeug eine günstige Schadenfreiheitsklasse erreichen - ein

Vorteil, den viele junge Fahrer ansonsten erst über Jahre aufbauen müssten", so

Held.



Die Anerkennung von Car-Sharing-Erfahrung in der Kfz-Versicherung ist mehr als

nur ein kundenfreundlicher Schritt - sie spiegelt den Wandel unserer

Mobilitätskultur wider. "Kfz-Versicherer, die moderne Mobilität verstehen,

bieten moderne Lösungen: Und das zeigt sich daran, dass sie die individuellen

Lebensrealtitäten ihrer Kunden ernst nehmen", erläutert der

Versicherungsexperte.



Mehr Informationen zum Thema unter

https://www.verti.de/autoversicherung/danke-car-sharing-tarif/ .



Vorteile von Car-Sharing



- Keine Fixkosten: Nutzer zahlen nur bei tatsächlicher Nutzung. Regelmäßige

Kosten für die Versicherung oder einen Stellplatz entfallen.



- Wartung nicht notwendig: Reifenwechsel, Reinigungen und notwendige Reparaturen

werden vom Car-Sharing-Anbieter übernommen.



- Flexible Fahrzeugwahl: Zugriff auf verschiedene Fahrzeugtypen - vom Kleinwagen

bis zum Transporter oder E-Auto - je nach Bedarf.



- Umweltfreundlich: Viele Anbieter setzen auf Elektrofahrzeuge oder moderne,

emissionsarme Modelle. Weniger Fahrzeuge insgesamt bedeuten weniger CO2-Ausstoß.



Vorteile eines eigenen Autos



- Ständige Verfügbarkeit: Das Fahrzeug steht jederzeit bereit, unabhängig von

Standort oder Anbieter.



- Persönliche Ausstattung: Ob Kindersitz, Hundedecke oder Dachbox: Die

individuell gewünschte Ausstattung ist immer dabei



- Versicherungsvorteile: Schadenfreiheitsrabatte werden über die Jahre aufgebaut

und führen zu günstigeren Beiträgen.



- Unabhängigkeit von externen Diensten: Keine Abhängigkeit von einer App,

bestimmten Verfügbarkeiten oder einem Buchungssystem.



Pressekontakt:



Verti Versicherung AG

Sonja Schmitt

Pressesprecherin

Telefon: +49 3328 424 -3998

E-Mail: mailto:presse@verti.de

Rheinstraße 7A

14513 Berlin/Teltow



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43258/6128094

OTS: Verti Versicherung AG







