    WDH

    Russischer Drohnenangriff tötet Familie mit zwei Kindern

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff in Sumy tötet vierköpfige Familie.
    • Eltern und Kinder wurden aus Trümmern geborgen.
    • 19 Drohnen schlugen an 6 Orten in der Ukraine ein.

    (Wiederholung: In einer früheren Version der Meldung war die Rede von Einschlägen an 19 Orten. Richtig ist: Einschläge von 19 Drohnen an 6 Orten.)

    SUMY (dpa-AFX) - Durch einen Drohnenangriff ist eine vierköpfige Familie im nordostukrainischen Gebiet Sumy getötet worden. Die Eltern und ihre vier und sechs Jahre alten Kinder seien tot aus den Trümmern ihres Hauses geborgen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram mit. Getroffen wurde das Dorf Tschernetschtschyna im Süden des Gebietes Sumy.

    Der Luftalarm wegen russischer Drohnen dauerte im Norden der Ukraine bis in den Morgen an. Die ukrainische Luftwaffe berichtete, dass die russische Armee über Nacht 65 Kampfdrohnen verschiedener Typen eingesetzt habe. Davon seien 46 Drohnen ausgeschaltet worden. An 6 Orten habe es aber Einschläge durch 19 Drohnen gegeben.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./fko/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
