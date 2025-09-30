BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 61,23EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: George Featherstone

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 37

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

