    BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:13 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 61,23EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: George Featherstone
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 37
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
